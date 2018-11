Os nomes mais originais dos filhos das celebridades

Escolher o nome de um filho pode ser uma tarefa muito fácil para uns – que parecem já saber mesmo antes de terem filhos – e um pouco mais difícil para outros. A dificuldade recai sobre o gosto pessoal do pai e da mãe, que pode não ser o mesmo. Contudo, as celebridades parecem não sofrer desse mal e mostram o seu lado mais criativo na hora de dar um nome aos filhos.

Hilary Duff anunciou no seu Instagram que a sua filha recém-nascida se chama Banks Violet Bair. A atriz, porém, está longe de ser a primeira na escolha não convencional. Toda a família Kardashian parece não gostar de nomes comuns, mas até Frank Zappa, Uma Thurman e Sylvester Stallone não escapam à infame lista.

Em Portugal dificilmente ouvimos nomes tão extravagantes, já que há uma lista com os que são permitidos e que a cada ano ganha novas opções. Os mais originais em terras lusitanas serão os de cidadãos estrangeiros ou com dupla nacionalidade, já que estes podem escolher nomes fora da lista de permitidos, contudo, ainda assim, é preciso a aprovação pelo presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Registos e Notariado. Isso não significa que a lei portuguesa seja demasiado restritiva, mas não há permissão para o registo de nomes próprios com conotações ofensivas, que representem objetos ou que possam induzir em erro quanto ao género da criança.