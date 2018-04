Morreu Willow, o último corgi da rainha de Inglaterra. A primeira cadela, Susan, foi um presente do pai, o rei Jorge VI no seu 18.º aniversário

A poucos dias do seu 92.º aniversário (este sábado, 21), Isabel II está inconsolável com a morte do último dos seus corgis, Willow, no domingo passado, no castelo de Windsor. O cão tinha 14 anos e sofria de cancro e para que o animal não sofresse deixou que o abatessem. A rainha de Inglaterra ainda tem outro corgi, Whisper – que adoptou depois da morte do seu dono, que era um dos seus empregados na propriedade de Sandringham – mas Willow já era o único descendente de Susan, o primeiro exemplar daquela raça, oferecida pelo pai, o Rei Jorge VI, quando Isabel II fez 18 anos.



O apego à cadela era tanto que a cadela até acompanhou a dona na sua lua-de-mel com o duque de Edimburgo, em 1947. A monarca não deixava que nada faltasse aos seus corgis, os únicos autorizados a entrar nos seus aposentos sem avisar. Os cozinheiros do palácio tinham indicações estritas sobre os menus individuais, servidos em pratos de prata e porcelana. Costumava sentar os cães à sua frente em semicírculo, alimentava-os e dava-lhes suplementos homeopáticos, um a um, por ordem de idade. No Natal, distribuía por eles pequenos sacos com brinquedos e bolachas gourmet.



Willow no filme de James Bond

Com a morte de Willow termina a saga de 14 gerações destes cães, que têm uma esperança média de vida de 12 anos. Willow posou com Isabel II no retrato do seu 90.º aniversário e apareceu no célebre sketch que a rainha protagonizou com Daniel Craig, caracterizado de James Bond, na cerimónia de inauguração das Olimpíadas de Londres, em 2012. Os outros dois corgis, Monty e Holly, que também apareciam nesse vídeo, morreram em 2012 e 2016.



Ao longo dos últimos 60 anos, Isabel II tem sepultado os seus corgis nas propriedades reais – Windsor, Balmoral e Sandringham – e ela própria faz questão de assistir ao enterro. Por isso, em breve, aparecerá uma lápide com o nome e a data de nascimento e da morte de Willow, tal como os que o antecederam. Quando Holly, o penúltimo corgi morreu, em Balmoral, a mãe do príncipe Carlos mandou sepultar o animal em frente às janelas da sala de estar do castelo. "A rainha gosta de sentir que ainda está cercada por seus corgis", revelou fonte do palácio à Vanity Fair.



Em 2015, Isabel II disse que tinha parado de fazer criação de corgis: "Não quero que os meus cães fiquem sozinhos quando lhes faltar". Além disso, pela sua avançada idade, tinha receio de tropeçar nos cães, que andavam sempre à sua volta, e de os magoar.