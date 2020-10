É viciado em tatuagens e na última década fez mais de 60. Cruzes, anjos, coroas, frases, animais, esqueletos ou flores, Justin Bieber já tem o corpo repleto desde os ombros ao tronco, passando pelas pernas e pesçoco. A estrela pop canadiana, de 26 anos, começou a tatuar-se com 16 e nunca mais parou.A maior parte dos desenhos têm um significado espiritual. O cantor é devoto da igreja Hillsong, uma congregação pentecostal que surgiu em Sidney, na Austrália, cuja doutrina faz uma interpretação literal da Biblia. A enorme cruz que tem no peito revela a adoração de Bieber por Jesus Cristo, assim como a frase Son of God, que escreveu no abdómen, e a palavra Believe – nome do seu primeiro álbum, em 2012 –, escrita no antebraço. Nas costas lê-se Yeshua, nome de Jesus em hebraico (tatuagem que partilha com o pai). As referências religiosas não ficam por aqui – tem uma pequena cruz no rosto, debaixo do olho esquerdo, junto ao ombro direito também tatuou o salmo 119 que diz: "A tua palavra é uma luz para os meus pés, que me alumia o caminho", na perna direita desenhou a imagem de Jesus Cristo e no joelho esquerdo, umas mãos em posição de oração com umas rosas. Mas a maior tatuagem alusiva à sua religiosidade talvez seja a de uns anjos a lutar contra o mal, um de cada lado do seu torso.Uma das primeiras tatuagens que fez foi uma gaivota, na anca, desenho que partilha com alguns familiares e que simboliza uma fábula escrita por Richard Bach. "O livro é sobre uma gaivota que queria ser mais do que uma simples gaivota. Estou a tentar ser mais do que uma pessoa normal, uma pessoa extravagante, explicou o artista à revista GQ. Na clavícula tem escrito em numeração romana 1975, a data de nascimento da sua mãe, Pattie Mallette, a quem dedica igualmente um olho, no antebraço direito, numa alusão ao cuidado que tem com ele. Para homenagear o falecido avô, o cantor de Sorry tatuou o símbolo de Stratford Cullitons, equipa de hóquei no gelo, cujos jogos assistia na companhia do avô.Com a mulher, Hailey Baldwin, de 23 anos, Bieber partilha algumas tatuagens iguais, como uma com a palavra "Grace", que se vê por cima da sobrancelha do cantor, e que a modelo tem escrita noutra parte do corpo não revelada. A ex-namorada, Selena Gomez, também está marcada no corpo da estrela, com um retrato dela com umas asas de anjo, e que o cantor tem tentado alterar o rosto.Justin Bieber – que acumula 149 milhões de seguidores no Instagram – tem muitas mais tatuagens que não se conhece a origem nem significado, como um urso, um leão e uma coroa, no peito, ou uma bolha de bilhar e um bobo, no braço. Também tatuou uma das obras mais famosas do mundo: a Balloon Girl, de Bansky. A última que fez é uma rosa, no pescoço, feita pelo célebre tatuador Brian Woo, há pouco mais de um mês. "Mais de cem horas de trabalho no meu corpo e não tiraria nem uma", escreveu no Instagram, em 2018.