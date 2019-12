Kim Il-sung, o fundador da Coreia do Norte. A troca de vestuário foi notada na Coreia do Sul, com os meios de comunicação a referirem que o atual líder coreano está a tentar distanciar-se da imagem do avô, criando uma imagem própria.



A troca de vestuário foi notada na Coreia do Sul, com os meios de comunicação a referirem que o atual líder coreano está a tentar distanciar-se da imagem do avô, criando uma imagem própria.

Kim Jong-Un ao lado de Kim Il-Sung





Durante anos, Kim Jong-Un utilizou fatos "à Mao", óculos com uma armação preta e o cabelo mais curto dos lados, como o seu avô utilizava na juventude. Mas nas últimas semanas, o líder surgiu com casacos claros, ou com a tal gabardina de cabedal.



Kim Jong-Un subiu ao poder em 2011 e desde então levou a cabo uma campanha para mostrar que é tão duro quanto qualquer um dos seus precedentes, tendo inclusivamente lançado uma purga contra os opositores do regime que terminou com a execução do seu tio.

Uma gabardina em pele foi a última surpresa no vestuário do presidente da Coreia do Norte, Kim Jong-un. Nas últimas semanas o "Líder Supremo" tem sido fotografado com casacos que diferem do típico "fato" semelhante ao que Mao Tsé-Tung usava enquanto estava no comando da China que foi adotado pelo avô de Kim,