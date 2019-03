O homem mais rico da Ásia casou o filho

Bombaim, capital financeira da Índia e meca de Bollywood, acolheu o evento do ano e que durou três dias: o casamento de Akash Ambani, primogénito de Mukesh Ambani, o homem mais rico da Ásia e 17.º do mundo. Akash, de 27 anos, casou-se com a sua colega de faculdade Shloka Mehta, filha do maior magnata de diamantes do país, Russell Mehta, no último fim de semana, no Jio World Center, que foi decorado com enormes arranjos florais, uma cascata falsa, estatuetas florais, uma fonte e um grande palco.

Estrelas do cinema indiano, desportistas, empresários e lideres políticos, como o ex-primeiro-ministro Tony Blair, e o ex-secretário geral da ONU, Ban Ki-moon, estiveram entre os convidados. Se em Dezembro passado, no casamento de Isha, gémea de Akash, o pai convidou Hilary Clinton e a empresária Arianna Huffington, e contratou Beyoncé para um concerto exclusivo, desta vez não ia fazer por menos. Assim, Mukesh Ambani requisitou Chris Martin, vocalista dos Coldplay, para cantar para o seu filho e mais 500 convidados, em St. Moritz, nos Alpes suíços, dias antes do casamento.