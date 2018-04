Uma professora do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Boston, foi ligada a Brad Pitt. O nome de Neri Oxman , de 42 anos, é alvo de dois rumores relacionados com o actor: o site Page Six indica que são amigos, que "partilham a mesma paixão por arquitectura, design e arte" e mantêm "uma amizade profissional". Mas a revista Us Weekly garante que são um casal e têm viajado juntos.A arquitecta, designer e docente no MIT desde 2010 trabalha com um grupo de estudantes nos campos do design computacional, arquitectura, ciências marinhas, biologia molecular e física. Muitos dos seus trabalhos, de mobiliário a vestidos, são realizados com impressoras 3D e expôs obras em vários museus, como o MoMA (Museu de Arte Moderna) em Nova Iorque ou o Centro Pompidou em Paris. Um dos seus trabalhos é Silk Pavilion (pavilhão de seda), que com o recurso à tecnologia imitou uma estrutura inspirada nos bichos da seda. Neri Oxman já recebeu várias distinções no campo da inovação: este ano a CNN distinguiu-a como uma das melhores cinco arquitectas do mundo.Oxman terá conhecido Pitt depois de ele lhe ter pedido uma reunião, impressionado com o seu trabalho. Segundo a Us Weekly, apaixonaram-se e Oxman terminou um relacionamento por ele. "Brad está absolutamente encantado por ela, a química entre ambos é enorme", garantiu uma fonte à revista.Antes de começar a sua carreira, Neri Oxman cumpriu o serviço militar obrigatório em Israel: é filha de pai norte-americano e de mãe israelita. Mudou-se para os EUA em 2005, depois de ter estudado em Londres e Jerusalém.