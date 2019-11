A mulher de Michael Schumacher , Corinna Betsch, garantiu que o ex-piloto está a receber os melhores cuidados médicos possíveis e que essa é uma das homenagens que pode fazer ao ex-desportista que sofreu um acidente em 2013, enquanto esquiava. Explicou ainda que não costuma falar sobre o seu estado de saúde porque o ex-piloto sempre gostou de manter assuntos pessoais privados.Numa entrevista à revista She’s Mercedes Magazine, a mulher do ex-piloto afirmou: "Ele fez tudo por mim. Nunca esquecerei a quem tenho que agradecer. Essa pessoa é ao meu marido Michael". Corinna disse ainda: "Pode ter a certeza que ele está nas melhores mãos, e que estamos a fazer tudo o que é possível para o ajudar. Entenda que estamos apenas a fazer a vontade de Michael mantendo um assunto tão sensível como a saúde dele, como sempre fizemos: em privado".O antigo empresário de Michael Schumacher Willi Weber terá sido proibido pela mulher do ex-piloto de o visitar e não sabe em que estado se encontra o amigo, contou recentemente em entrevista.Num documentário transmitido pela televisão alemã, Weber garante que Corinna oculta o verdadeiro estado clínico do antigo corredor, por temer que a verdade sobre o seu estado seja revelada. "Sei que o Michael tem um problema grave, mas não consigo acompanhar os seus progressos. Gostaria de saber como está, de pegar nas suas mãos ou de sentir a sua face. Mas, infelizmente, tal não me é permitido pela Corinna", contou Weber, em declarações ao documentário."Provavelmente ela tem medo que eu veja o que está a acontecer e revele publicamente a verdade", acredita o empresário que diz ainda que acredita " firmemente na recuperação do Michael, porque ele é um lutador. Se houver uma hipótese, ele vai utilizá-la."Ainda sobre o campeão de Fórmula 1 por 7 vezes, Weber disse: "Isto não pode ser o fim. Rezo por ele e estou convencido que vamos vê-lo outra vez".Michael Schumacher, atualmente com 50 anos, sofreu um grave acidente enquanto esquiava nos Alpes franceses em 2013. Bateu com a cabeça numa rocha, sofrendo ferimentos graves. O piloto foi colocado num coma induzido e submetido a duas intervenções cirúrgicas. Foi depois levado para casa, na Suíça, onde recebe atenção constante de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas.As visitas ao antigo campeão têm de ser aprovadas pela mulher e o ex-desportista não teve aparições públicas desde o acidente. Ninguém sabe ao certo como Michael Schumacher se encontra, mas aparentemente sofrerá de sérios problemas ao nível neurológico.Em setembro deste ano, o ex-piloto foi transportado a Paris para se submeter a um inovador tratamento com células-tronco e uma funcionária do hospital contou que o antigo piloto está consciente.