Morreu a socialite Jó Caneças

Morreu esta segunda-feira Jó Caneças, de 66 anos, que lutava há vários anos contra o cancro.



Apesar de ter encarado a doença sempre com optimismo, nos últimos meses o seu estado de saúde degradou-se e chegou mesmo a afirmar que sentia o fim chegar e que estava cansada dos duros tratamentos a que se submeteu ao longo destes anos.



Depois dos tratamentos na Fundação Champalimaud não terem resultado, a mulher do empresário Álvaro Caneças ainda tentou encontrar a cura no estrangeiro, mas já estava muito debilitada.