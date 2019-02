Semanas mais tardes depois do acidente, o Ministério Público inglês informou que não seria do interesse público punir o príncipe, já com 97 anos. "Tivemos em consideração as circunstâncias deste caso, incluindo o nível de culpabilidade, a idade do condutor e o facto de ele ter entregue a carta de condução", justificou o procurador Chris Long.



Filipe endereçou uma carta às vítimas do acidente, pedindo desculpa e desejando uma rápida recuperação dos ferimentos infligidos.

O marido da rainha Isabel II, o príncipe Filipe, embateu, no início do ano num carro onde iam duas mulheres e um bebé. A criança não sofreu danos, mas as duas ocupantes tiveram de ir para o hospital. O Ministério Público britânico decidiu não abrir um inquérito devido a idade eA polícia avisou a família real que tinha de investigar o acidente e que o resultado apontava para uma decisão desfavorável ao princípe. Na sequência desta avaliação preliminar, Filipe, de 97 anos, decidiu entregar "voluntariamente" a sua carta de condução.