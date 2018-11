A ex-primeira-dama norte-americana revela na sua biografia como sentiu que estava a prejudicar o marido na campanha eleitoral e como superou esse medo.

A ex-primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, critica a postura de Donald Trump durante a campanha e a presidência no seu novo livro de memórias, Becoming. A advogada descreve na obra como reagiu quando soube que seria o republicano a suceder ao seu marido, Barack Obama, na Casa Branca, em vez de Hillary Clinton, mas fala também da sua relação com o marido e as filhas e de como sentiu, por vezes, ser um fardo na campanha eleitoral do marido.



Becoming chega às bancas norte-americanas na próxima terça-feira e aborda a vida de Michelle desde a sua infância, em Chicago, ao combate ao racismo que abraçou como causa pessoal e até a surpresa de ser, até agora, a única primeira-dama negra dos EUA.



A ex-primeira-dama escreve como conheceu o seu marido numa firma de advogados e como todas as senhoras brancas diziam que ele era brilhante e "engraçado". Michelle diz que ficou apanhada quando conheceu Obama, referindo a sua "voz rica e sensual de barítono" e também pela sua "estranha presença que misturava" poder e serenidade. E conta ainda sobre o primeiro beijo partilhado pelo casal: "um espectáculo de luxúria, gratidão, realização pessoal e maravilha".



Na obra, citada pela Associated Press e ainda sem data de lançamento para Portugal, a advogada revelou que o casal teve mesmo de consultar um terapeuta "umas quantas vezes" pelos problemas que estavam a encontrar. Foi aí que Michele terá percebido que "era responsável" pela sua própria felicidade e que esse foi um "ponto essencial na sua vida".



Michelle lembra ainda de como temeu em mais do que uma situação sentiu que podia estar a prejudicar a campanha presidencial do seu marido. Esse sentimento terá sido ultrapassado ao cantar um mantra pessoal: "Sou boa o suficiente? Sou sim".



Obama critica a campanha que Donald Trump fez, questionando a nacionalidade do então presidente, chamando um racista perigoso ao actual chefe de estado e que tem feito de tudo para "acicatar os ânimos dos extremistas e malucos".

Obama descreve ainda como nunca pensou que Donald Trump venceria as eleições presidenciais, quando do outro lado estava Hillary Clinton "uma candidata tremendamente qualificada" para o cargo, principalmente visto o posicionamento misógino de Trump. Michelle acreditava mesmo que seria rara a mulher que votasse no republicano.

Obama acusa ainda o actual presidente de utilizar uma linguagem corporal de "perseguidor" (stalker) durante um debate com a candidata. Segundo a ex-primeira-dama, Trump perseguiu Clinton pelo palco fora para "diminuir a sua presença". Segundo Obama, Trump passou a mensagem: "Eu posso magoar-te e sair impune". O presidente dos EUA disse algo semelhante quando afirmou que podia estar a descer uma avenida movimentada de Nova Iorque, disparar contra alguém e nada lhe aconteceria.