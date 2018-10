O músico revelou ao programa Alta Definição que foi vítima de abusos sexuais por uma mulher mais velha, quando tinha 12 anos, a troco de comida.

O cantor angolano Matias Damásio confessou ter sido vítima de abusos sexuais quando tinha 12 anos, em entrevista ao programa Alta Definição, emitida este sábado à tarde, na SIC. Segundo o cantor, uma mulher mais velha submeteu-o a abusos em troca de comida.



A revelação surgiu depois do entrevistador Daniel Oliveira o ter questionado sobre um acontecimento da sua vida que nunca tenha revelado a ninguém. Foi nesse momento que o artista recordou os momentos em que foi vítima de abusos sexuais, quando tinha 12 anos.



"Aos 12 anos fui abusado sexualmente por uma mulher adulta. Na altura, não tinha consciência de que era uma coisa tão má, não me pesou tanto. Achei até muito interessante, no sentido em que, como foi em troca de bens alimentares, fiquei tranquilo", revelou o cantor, citado pelo Observador.



Matias Damásio explica que, durante anos, encarou a situação com normalidade, tendo apenas percebido que sofria de "abuso sexual muito mais tarde"



"Para mim, aquilo era uma coisa muito comum, muito normal, e hoje olho para os meus filhos e, de facto, às vezes lembro-me disso", admite o artista, explicando que a fome e, mais tarde, as chantagem levaram a que os abusos se repetissem mais vezes, explicando que os primeiros abusos surgiram por necessidade de comida e as restantes por chantagem.



O músico explicou ainda que a fome foi uma constante durante a sua infância. "Havia uma refeição por dia, pelo menos. No dia, tínhamos sempre uma, havia dias com duas, mas três, nunca", revelou o músico. "De manhã, esquece, de manhã não havia nada, era acordar, escovar os dentes e ir para a escola". "Tinha o almoço e depois o jantar e, quando não havia mais nada, tinha o almoço", explicou o cantor ao entrevistador Daniel Oliveira.



O músico falou ainda de momentos sensíveis da sua vida, como a forma como lida com o seu filho autista.