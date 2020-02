Manuel Vicente e massagistas na festa de casamento da filha do general Dino

A festa de casamento da filha do general angolano, Leopoldino do Nascimento "Dino", está a dar que falar em Luanda e nas redes sociais. Denise do Nascimento e Danilo Pitra Costa, filho do ex-ministro da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, casaram na passada sexta-feira, dia 14 de fevereiro (dia dos namorados) na capital de Angola. Na cerimónia religiosa, estiveram presentes várias figuras da elite angolana, entre elas o ex-vice-presidente, Manuel Vicente.A família do atual chefe de Estado, João Lourenço, também foi convidada, mas o presidente declinou o convite, após as críticas que surgiram quando presidente angolano assistiu, no passado mês de outubro, ao casamento da filha do líder da Assembleia Nacional de Angola, Fernando Dias dos Santos "Nandó", que durou três dias, fechou a marginal de Luanda e terá custado cerca de dois milhões de dólares (1,8 milhões de euros).A cerimónia da filha do general "Dino" terá superado o luxo do casamento de outubro. Na igreja foi montando um palco iluminado e envidraçado, da entrada até quase ao altar, onde foram espalhadas rosas brancas e camélias. No copo de água, realizado na ilha de Luanda, foram contratados centenas de técnicos de luz e som, fotógrafos e diretores artísticos que montaram um enorme palco e coreografaram um espetáculo onde foram projetadas pela noite dentro imagens a três dimensões.Foi igualmente contratada uma empresa chinesa de massagistas, que tinham por missão fazer massagens aos convidados sempre que estes se sentiam cansados.Os meios de comunicação angolanos estimam que a festa terá custado entre quatro e seis milhões de dólares (entre 3,6 e 5,5 milhões de euros).