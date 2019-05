A cantora admite que só se sente inspirada por mulheres que já não estão vivas, em entrevista à Vogue britânica

Madonna é, aos 60 anos, a capa da edição de junho da revista Vogue britânica. A poucas semanas de lançar Madame X, o 14º disco da sua carreira, a cantora disse que desde sempre sentiu pressão externa para que não abordasse certos temas, ou não atuasse de uma determinada maneira. E o mesmo continua a fazer mesmo depois de mais de 30 anos de carreira. "Agora o meu cavalo de batalha é o envelhecimento. Estou a ser punida por ter 60 anos", lamentou.



"As pessoas sempre me tentaram silenciar por uma razão ou por outra. Ou porque não sou suficientemente bonita, ou porque não canto bem, porque não tenho talento, não sou casada, e agora porque não sou suficientemente nova", refere na entrevista a cantora.



A revista britânica surge com Madonna, com o cabelo negro, e deitada dentro de uma banheira. As fotografias são de Mert Alas e Marcus Piggot. Na entrevista, que chega às bancas a 10 de maio, a cantora diz ainda não haver modelos que possa admirar: "Porque ninguém faz o que eu faço. E isso é assustador".







Madonna diz ainda que durante a sua carreira nunca se sentiu apoiada por outras figuras femininas e que todas as suas referências já morreram. "Consigo olhar para trás e pensar em nomes de mulheres incríveis, que lutaram pela liberdade, como Angela Davis ou Simone de Beuvoir, mas elas não tiveram filhos. Sou uma mãe solteira com seis filhos e continuo a ser criativa e ativa política e artisticamente", confessa a cantora de "Like a Virgin".



Madonna está prestes a lançar Madame X, o 14º disco da sua carreira e que foi gravado enquanto a cantora vivia em Portugal, afirmando haver influências do país no seu disco.