Lalla Salma expulsa da família real

Na passada quarta-feira, 21, dia em que completaram 16 anos de casados, a revista Hola!, citando fontes próximas do palácio, dissipou as suspeitas: o Rei Mohammed e a princesa Lalla Salma estão a divorciar-se. A notícia caiu como uma bomba na sociedade marroquina, que tem muito orgulho na sua "rainha".

Lalla Salma foi a primeira mulher de um monarca da dinastia alaui a ser apresentada em público, a ter identidade e a receber tratamento de Sua Alteza Real. Assumiu sempre o papel de rainha consorte. Fez um curso de protocolo, na Alemanha, e por falar fluentemente árabe, francês e inglês, e ter umas noções de espanhol, representou o marido em diversas ocasiões, como em visitas a França, Tailândia ou Japão, e em casamentos reais.





Mohammed e Lalla Salma no dia do seu casamento, em Março de 2002

O cabelo ruivo, comprido, ondulado e solto, invulgar num país que se rege pelos costumes islâmicos, e a forma como se veste – alternando os tradicionais caftãs com conjuntos elegantes e discretos de Valentino, Dior ou Prada, sapatos Louboutin, carteiras Chanel e muitas jóias – deram-lhe uma imagem sofisticada e moderna, colocando-a ao nível das primeiras-damas mais fashion do ocidente. A sua função sempre foi muito para além de mulher do rei.

