Kylie Jenner passou por Lisboa, no fim-de-semana em que o seu namorado, Travis Scott, actuou no Super Bock Super Rock. O rapper foi cabeça de cartaz no festival ocorrido no Parque das Nações, em Lisboa, a 20 de Julho.



A jovem foi abordada por uma fã na zona de Belém, junto ao Padrão dos Descobrimentos, e tirou uma fotografia com ela:





Kylie Jenner em Lisboa

Recentemente, a revista Forbes destacou que Jenner, de 21 anos, vale 900 milhões de dólares. A revista destaca que a irmã mais nova de Kim Kardashian pode tornar-se a mais jovem bilionária por conta própria de sempre.