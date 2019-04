A empresária começou um estágio numa firma de advogados norte-americana e deve fazer o exame em 2022, revelou numa entrevista à revista Vogue.

A seguir os passos do pai, Kim Kardashian está a estudar para ser advogada. E deve fazer o exame da Ordem já em 2022.



A empresária norte-americana deu uma entrevista à revista Vogue dos EUA onde fala sobre a saúde mental do marido, o músico Kanye West, e as suas posições políticas. E contou ainda que já está a estudar advocacia e que deverá mesmo fazer o exame da Ordem dos advogados nos EUA em 2022.



No ano passado, Kardashian, de 38 anos e mãe de três filhos, começou um programa de quatro anos junto de uma firma de advocacia de São Francisco com o objectivo de estar a fazer o Exame para receber a licença em 2022. "Tive de pensar muito sobre isto. Eu senti que queria poder defender e lutar pelas pessoas que já pagaram as suas dívidas à sociedade. Sinto que o sistema podia ser tão diferente, e quero lutar para transformar isso", disse durante a entrevista.





Na entrevista à Vogue, Kim assegurou que apesar de ter usado um chapéu onde se podia ler "Make America Great Again" (o slogan de campanha de Donald Trump , o presidente dos EUA), o marido não tinha um partido. "Ele não representa nenhum dos lados. Mas não quer que lhe digam o que ele deve ser", justificou a empreendedora.Já sobre o estado de saúde de Kanye (que afirmou ser bi-polar no seu último álbum de estúdio), Kim refere que neste momento o marido está "bastante bem" e que não quer tomar medicação.