O casal de aristocratas sempre conviveu com a realeza e o jet set, mas só fez fortuna quando ele se tornou agente da famosa banda rock. Ela quebrou agora um silêncio quase absoluto.

A recente publicação das memórias de Josephine Loewenstein, a discreta princesa britânica que nunca deu uma entrevista e nem sequer tem página na Wikipédia, surpreendeu tudo e todos. Aos 86 anos, decidiu contar os episódios da sua vida entre o jet set internacional: as temporadas passadas na ilha Mustique, com a princesa Margarida de Inglaterra; as festas com os marajás da Índia e as férias com as famílias Agnelli e Niarchos, em St. Moritz. "Foi uma época especial em que não havia paparazzi", nota.



Mas os Rolling Stones são quem tem mais protagonismo no livro Wind in My Hair - a Kaleidoscope of Memories (vento no meu cabelo – um caleidoscópio de memórias). O seu marido, o príncipe bávaro Rupert Loewenstein, falecido em 2014, geriu a carreira da banda britânica durante quase 40 anos, e, segundo ela, transformou-os numa máquina de fazer dinheiro. Josephine conta que Rupert nunca tinha ouvido falar dos Stones quando, em 1968, um amigo comum lhe pediu para dar uma ajuda à contabilidade dos músicos, que se fartavam de fazer concertos e estavam falidos.



As drogas e o pastel de carne

O mundo dos Stones em nada se encaixava no do aristocrata, um católico devoto, abstémio e que abominava drogas e rock. Na época, Rupert trabalhava na banca, mas aceitou o desafio. Josephine diz que o marido foi uma mistura de "agente, psiquiatra e ama" para Jagger e os outros elementos do grupo, que dormiam de dia e levavam "uma vida selvagem". Um ritmo a que o casal teve de se adaptar porque os acompanhava em todas as tournées. "Foi um trabalho difícil para Rupert, no início. Havia muita droga, e esse tipo de coisa não era para ele", conta.



Além de gerir as finanças das estrelas do rock, a viúva do príncipe diz que ele ainda tinha de lidar com os seus enormes egos e dá como exemplo o episódio em que o líder da banda armou uma discussão porque alguém tinha tirado o pastel de carne que ele comia sempre antes de entrar em palco. Josephine revela que só Jerry Hall, de quem ainda é muito amiga, conseguiu que Mick Jagger deixasse as drogas: "Ela disse-lhe que era mau para a sua aparência física e isso foi o suficiente." Apesar de tudo, a princesa descreve os agora septuagenários artistas como "muito divertidos", com especial destaque para Keith Richards – "amável, encantador e brilhante" – talvez para irritar Jagger, que se zangou com eles por não ter gostado que Rupert publicasse um livro sobre a sua carreira como assessor, A Prince Among Stones, em 2013.



Só as histórias da vida de Josephine Loewenstein bastavam para encher um livro. Nascida em Chelsea, Inglaterra, a 26 de Janeiro de 1931, numa família protestante, fez ballet desde os 14 anos, mas aos 19 teve de desistir de ser bailarina por causa da altura: era grande demais. Viveu a dolce vita em Roma durante cinco anos e quando voltou para Inglaterra, em 1957, conheceu Rupert numa festa em Oxford, onde ele estudava História Medieval. Casaram-se três meses depois, mas o estatuto do noivo, um príncipe alemão, cuja linhagem remonta ao século XV, não tinha equivalência à conta bancária. Tiveram três filhos – Rudolf, hoje com 59 anos, e Konrad, com 58, ambos sacerdotes católicos. Mais tarde, nasceu Maria-Theodora, de 49 anos, que é casada com um aristocrata italiano.



Nos primeiros anos de casados, o dinheiro não dava para ter empregadas. Um dia, a princesa Margarida, que era íntima dos Loewenstein, até lhes limpou a casa de banho. "Estava tudo muito desarrumado e ela começou a limpar, e limpou muito bem. Fiquei envergonhada, mas ela gostava de conviver com as pessoas comuns e queria integrar-se. Era uma amiga muito inteligente, leal e divertida, que adorava festas até de manhã", recorda. Rupert fez carreira na banca, mas só começou a fazer fortuna com os Rolling Stones. A relação, que terminou em 2007, foi mutuamente benéfica: todos ficaram riquíssimos e tornaram-se íntimos: Rupert era padrinho de James, um dos filhos de Jagger e de Jerry Hall.



Um palácio em Holland Park

Desde que Rupert morreu, há três anos, depois de uma longa batalha contra a doença de Parkinson, Josephine vive com dois cães, na sua enorme casa, com portões de ferro e jardim, em Holland Park, cuja decoração – com muitas obras de arte e um piano, que ela usa todos os dias – não fica atrás de um palácio.



Numa rara entrevista à revista Tatler, a princesa mostrou-se decepcionada com o declínio dos padrões sociais: "As pessoas são hoje muito mais vulgares, invejosas e obcecadas com o luxo."



Artigo originalmente publicado na edição n.º 697, de 7 de Setembro de 2017.