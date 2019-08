Irmão de Prince encontrado morto em casa

Embora ainda se aguardem os resultados da autópsia, a polícia adianta que foi uma morte natural e que não há indícios de crime.

Um dos meios-irmãos de Prince foi encontrado morto em casa, emAlfred Jackson de 66 anos, não abriu a porta quando o seu irmão Bruce foi até sua casa para saber dele. Bruce terá então ligado para as autoridades que encontraram Alfred já sem vida.Quando Prince morreu, em 2016, Alfred Jackson, que tinha a mesma mãe que o músico, confessou que não falava com o irmão há anos, mas que seguia com orgulho a sua carreira.Ainda segundo o TMZ, o veterano da Força Aérea, que era um dos herdeiros da fortuna de Prince, comprou uma casa com o dinheiro que recebeu, depois de ter vivido, durante décadas, num lar para antigos militares.