LaToya Jackson revelou que foi violada pelo pai, Joe Jackson, quando tinha apenas 11 anos. A irmã do Rei da Pop publicou um livro onde partilhou as memórias de infância e falou sobre os alegados abusos sexuais que sofreu.



Em entrevista a um programa de televisão norte-americano, LaToya, contou que o pai ia por diversas vezes para a cama dela, enquanto a mãe, Katherine Jackson, implorava que este deixasse a filha descansar.

"Quando o meu pai saia da cama dele e vinha para a minha, a minha mãe dizia: 'Não, Joe, esta noite não. Deixa-a descansar. Deixa-a em paz, ela está cansada'", contou.



LaToya Jackson revelou ainda que a irmã, Rebbie Jackson, saiu de casa aos 16 anos - altura em que os abusos sexuais que sofria começaram a ser cada vez mais frequentes.



Durante a conversa a mulher falou ainda sobre a polémica do momento - as acusações de abusos sexuais infantis que têm manchado o nome de Michael Jackson. Em relação ao tema, a irmã do Rei da Pop afirmou que a mãe sabia que Michael tinha crianças a dormirem em sua casa.



"A minha mãe é muito consciente das crianças que lá dormiam (na casa de Michael Jackson), até porque ela sabia de todos os meninos que ficaram lá", acrescentou.



Recorde-se que o polémico documentário ‘Leaving Neverland’, produzido pela HBO, tem vindo a denegrir o legado do artista e tem multiplicado os apelos ao boicote das suas canções.