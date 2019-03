Com Hollywood cada vez mais em segundo plano na sua vida, Gwyneth Paltrow continua debaixo dos holofotes como nos tempos em que ganhou o Oscar. A atriz norte-americana, de 46 anos, está empenhada nos seus negócios. A Goop, que nasceu em 2008 como uma newsletter - em que Paltrow dava conselhos matrimoniais ou sexuais aos seus seguidores - é hoje uma empresa avaliada em 250 milhões de dólares.

Há dias numa entrevista disse que se identifica mais com o mundo da beleza e do bem-estar do que com a sua faceta de artista. Antes de ser empresária, afirma, apenas "estava a fingir ser atriz". Quando em 2014, a atriz se separou do seu marido, Chris Martin, vocalista dos Coldplay, anunciou que ambos tinham criado o conceito conscious uncoupling (separação consciente) e que esse era o segredo da sua pacífica separação. O ex-casal, que tem dois filhos em comum, Apple, de 14 anos, e Moses, de 12, são amigos, fazem férias juntos e apoiam-se em tudo.

Contactar com animais mortos

A sua empresa é a marca de bem-estar mais controversa dos Estados Unidos e é alvo de críticas constantes. Recentemente a Goop foi processada por fazer propaganda enganosa a uns ovos vaginais, que garantiam potenciar a energia sexual e o prazer das mulheres, e a um óleo que prometia prevenir a depressão. A empresária reconhece o erro: "Não compreendíamos que não podíamos fazer certas afirmações". Desde então, diz ter contratado cientistas e uma equipa especializada em regulamentação, além de advogados.

Mas as polémicas parecem dar-lhe ainda mais projeção. A prova disso é o êxito das reuniões anuais em que os seus seguidores não hesitam em pagar entre 500 e mil dólares para assistir aos encontros da Goop, em que são anunciadas novidades. Na última reunião, os participantes tinham uma médium que as punha em contacto com os seus animais de estimação mortos e podiam assistir a palestras sobre os perfumes naturais, como a linha Heretic, que a Goop vende.

Pastilhas que dão para tudo

Os novos hits da marca são vários, entre eles, umas pequenas joias, que se colam nos pontos específicos da acupuntura e que prometem acabar com a sensação de ansiedade e stress, e uma nova dieta, a Keto Diet, criada por Josh Axe, que tem por base verduras, ervas e especiarias combinadas com carne e peixe de qualidade. Segundo Axe, esta dieta ajuda a queimar gordura, a combater o cancro e as doenças neurológicas. A Goop também vende umas pastilhas, recomendadas por Elle McPherson que, ao que parece, dão para tudo.