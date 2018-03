Além de segurança, motorista, companhia para festas e jantares, modelo e estrela em campanhas, agora é também designer.

O trabalho dele? "É cuidar de Karl, estar perto, ter a certeza de que nada o apanhará de surpresa." É assim que Sébastien Jondeau explica a sua presença constante, há quase duas décadas, junto de Karl Lagerfeld, em férias, festas, desfiles e até casamentos reais. Com um corpo escultural, graças ao boxe e à musculação, o francês, de 42 anos, é uma espécie de sombra bem visível do designer alemão, de 84 anos. Vestido de Dior ou de Tom Ford, não passa despercebido – ao ponto de a Vogue britânica ter escrito que desde Kevin Costner no filme The Bodyguard um guarda-costas não dava tanto que falar.

Ao longo dos anos, o excêntrico director criativo da Chanel – que nunca tira os óculos escuros porque diz que gosta de observar e não de ser observado – tem vindo a ampliar as funções de Sébastien. Além de segurança, assistente, motorista, companhia para o jantar e para as viagens, tornou -se estrela nos desfiles e imagem nas campanhas. E agora, também, designer: acaba de lançar a sua primeira colecção- -cápsula (uma minicolecção fora da principal da estação) para a Karl Lagerfeld, apresentada no mês passado na Pitti Uomo, feira de moda masculina, em Florença, Itália. Na sua conta do Instagram, Sébastien garantiu que se empenhou muito neste trabalho e que está orgulhoso das suas criações, que estarão à venda a 17 de Agosto.



No início dos anos 90, o kaiser da moda, como Lagerfeld é conhecido, começou a sentir necessidade de alguém que estivesse sempre junto dele, para afastar as pessoas que cada vez se aproximavam e o importunavam. O primeiro guarda-costas contratado teve problemas com a justiça, por causa de droga, e quando se procurava outro, Sébastien, então com 23 anos, ofereceu -se. Karl já o conhecia de uma oficina de restauro de móveis antigos, em Paris. Não era um "gorila", o perfil típico de guarda-costas que Lagerfeld sempre detestou, e tinha a vantagem de ser bonito. Para o estilista, foi uma escolha óbvia.



Posar nu para o patrão

Não demorou a tornar-se a pessoa de maior confiança do designer e começou a acompanhá-lo para todo o lado: Mónaco, St. Tropez ou Nova Iorque. Nos desfiles também passou a ser um dos manequins mais destacados e chegou a protagonizar as campanhas da marca com o nome de Karl. A imprensa começou a querer saber mais sobre o guarda-costas quando, num documentário da televisão francesa, Sébastien apareceu a contar 24 malas de viagem, explicando que na maior parte das vezes levavam cerca de 30.



O braço -direito do homem mais ocupado da indústria da moda também se habituou a posar para a máquina fotográfica do chefe, que quando não gosta de um modelo masculino o substitui por ele. Em 2011, posou nu ao lado da holandesa Lara Stones para o calendário Pirelli, com fotos de Lagerfeld. "É incrível ser fotografado por ele. Faço o que Karl diz e pronto", disse numa entrevista ao jornal O Globo. Sébastien, que anda normalmente de ténis e jeans, e cuja rotina varia pouco, começa o dia a correr, a pedalar e no ginásio, e só se encontra com Karl depois do almoço, uma vez que o estilista não trabalha de manhã – fica em casa a ler os jornais com a sua gata, Choupette. Quando apanha "o mestre", como lhe chama, é o assistente que conduz os dois Rolls-Royce: um preto, em Paris; e um descapotável azul, no Mónaco. Passam a tarde em reuniões e jantam juntos, geralmente em casa do estilista porque ele não gosta de ir a restaurantes. "As pessoas ficariam surpreendidas se o conhecessem. Karl é tido como frio e desagradável, mas é generoso e gentil", diz.



Namoradas e sexo sem tabus

Nascido a 6 de Março de 1975 e criado num subúrbio de Paris, Sébastien, que foi pugilista, gosta de modalidades de velocidade, como o motocrosse, pratica esqui aquático e anda de bicicleta pela cidade. Até há cerca de um ano namorou com Jenna Courtin-Clarins, neta de Jacques Courtin-Clarins, fundador da marca de cosméticos com esse nome. Diz que gosta de mulheres com "personalidade e temperamento quente" e de "sexo sem tabus". Discreto, já surgiu em listas dos solteiros mais desejados de França.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 720, 15 de Fevereiro de 2018.