Os dramas familiares da nova família de Cristiano Ronaldo começaram em setembro de 2018, quando o programa de televisão espanhol 'Sálvame', da Telecinco, mostrou primeiro a avó de Georgina a viver na miséria e a reclamar que não recebe visitas das netas, nem sequer conhece a bisneta Alana Martina, na altura com 11 meses.



Dias depois, o mesmo programa voltou a falar da companheira de CR7 ao divulgar uma entrevista com um suposto companheiro de cela do sogro do internacional português. Todas as pessoas envolvidas até aqui falavam do grave estado de saúde de Jorge Rodríguez, que voltou a viver em Buenos Aires.



E a polémica não ficou por aqui. A meia-irmã "secreta" de Georgina, Patrícia Rodríguez, deu uma entrevista pela primeira vez a falar da distância das 2 irmãs e que foi obrigada a viver num colégio interno durante a adolescência. Agora só queria que Georgina transferisse Jorge para um hospital na Espanha, a fim de dar mais conforto ao pai.



Em outubro, Ivana, irmã de Georgina visitou o pai em Buenos Aires. Este domingo, 27, foi a vez de Georgina viajar até a Argentina, seu país natal, para estar perto do progenitor e inteirar-se do seu estado de saúde. "Casualidades da vida, chego ao país que me viu nascer à mesmo hora, do mesmo dia do meu nascimento, faz hoje 25 anos. Caprichoso destino, minha querida Buenos Aires", escreveu a companheira de Cristiano Ronaldo nas redes sociais.



CR7 joga esta noite pela Juventus e por isso não pode viajar com a namorada até à Argentina. Estranhamente, o casal vai estar separado em dia tão especial. Celebrar 25 anos de idade é uma data importante em que, seguramente, Gio gostaria de ter o seu amor ao lado.