A sua imagem elegante em competições hípicas, sempre com o inseparável iPhone preso no cinto – ou não fosse filha do criador da Apple – já foi publicada incontáveis vezes. Aos 19 anos, Eve Jobs tem mais seguidores no Instagram (cerca de 50 mil) do que muitas it girls conhecidas como influencers. Mas agora, sem razão aparente, a mais nova dos três filhos de Steve Jobs e Laurene Powell decidiu fechar o seu perfil naquela rede social. Lá publicava fotos com o namorado, o mexicano Eugenio Garza Pérez, em viagens no iate da família, em torneios equestres, em festas ou a praticarem mergulho, além de muitas selfies.Antes de morrer, a 5 de Outubro de 2011, de cancro no pâncreas, Steve Jobs assegurou ao seu biógrafo oficial, Walter Isaacson, que Eve, pela sua determinação e inteligência, seria a mais indicada do clã para lhe suceder no império tecnológico – caso não chegasse, por exemplo, à sala oval da Casa Branca. Apesar de ter sido um pai ausente, o milionário norte-americano, que faria 63 anos esta sexta -feira, dia 24, acreditava que tinha conseguido criar uma relação mais próxima com a filha mais nova. Mas Eve, a "princesa Apple" para alguns jornais, está longe do caminho preconizado pelo pai. A sua paixão são os cavalos e os concursos hípicos, que concilia com a frequência da Universidade de Stanford – a mesma onde Steve foi em 1990 dar uma palestra e conheceu Laurene, ainda estudante.Casaram-se a 18 de Março de 1991, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia, numa cerimónia budista. Ficaram juntos durante 20 anos, até à morte dele, e tiveram três filhos: Reed, hoje com 26 anos, Erin Sienna, de 22, e Eve, de 19. Laurene confessou a Walter Isaacson que as crianças não tinham atenção do pai: "Centrava -se muito no trabalho e por vezes não esteve presente quando eles precisaram." Este desapego de Jobs era menos evidente com Reed, o único rapaz, que ficou tão afectado com a doença do pai que se dedicou à investigação do cancro. Erin, a mais reservada, seguiu uma carreira na arquitectura e no design.Mas quem terá sofrido mais com a ausência paterna foi Lisa Brennan-Jobs, fruto de uma relação anterior ao casamento e que Jobs só reconheceu como filha aos 8 anos. Lisa, uma jornalista e escritora conhecida, tem 39 anos. É uma das beneficiárias da fortuna que Jobs deixou e que, segundo a Forbes, andará pelos 20 mil milhões de dólares.Eve nasceu em Palo Alto, na Califórnia, a 30 de Abril de 1998, o ano em que Steve Jobs criou o iMac, que revolucionou o universo dos computadores. Como outras herdeiras milionárias, pratica hipismo desde criança e participa em competições internacionais importantes. Foi nos circuitos equestres que, em 2016, conheceu Eugenio Garza Pérez. O mexicano, de 21 anos, que pertence a uma das famílias mais poderosas de Monterrey, mudou-se para os Estados Unidos em 2011, para estudar na Universidade de Miami. É bisneto de Eugenio Garza Sada – assassinado por assaltantes após uma tentativa de sequestro, em 1973 – que foi presidente do império cervejeiro Cuauhtémoc e fundador de uma das universidades mais prestigiadas do México. A avó de Garza Pérez, Yolanda Santos de Hoyos, é outra figura da alta sociedade mexicana: fundou o Ballet de Monterrey e é filantropa do mundo das artes.Eve e Eugenio estão entre os primeiros 300 cavaleiros do ranking norte-americano. Ele alcançou a medalha de ouro no campeonato juvenil, enquanto Eve ganhou o Hollow Creek Farm Grand Prix, no Kentucky, e o Upperville Jumper Classic, na Virgínia. Para a filha poder praticar hipismo, no ano passado Laurene Powell Jobs comprou um impressionante centro hípico, em Wellington, na Flórida, que custou 15 milhões de euros. Além de uma enorme casa com quatro quartos e cinco casas de banho, a propriedade tem um estábulo para 20 cavalos e um circuito completo de saltos.Quando ficou viúva, Laurene, hoje com 54 anos, herdou acções da Walt Disney Company e da Apple, tornando-se automaticamente uma das mulheres mais ricas dos Estados Unidos. Dedicou-se às causas sociais, criou fundações e apoia diversas ONG. Financiou a campanha de Hillary Clinton à Presidência, é uma das figuras nos eventos do Partido Democrático e uma das vozes mais críticas de Donald Trump. Saiu em defesa dos mais de 800 mil jovens emigrantes protegidos pelo programa DACA, que o Presidente quer extinguir. Vegetariana, tem sido também uma activista na luta da protecção do meio ambiente e na área da alimentação. Em 2014, Laurene voltou a casar, com Adrian Fenty, de 47 anos, que foi mayor do estado norte-americano da Colúmbia.Eve tornou-se a mais mediática dos quatro discretos filhos de Steve Jobs ao divulgar, no Instagram, em Fevereiro de 2016, a sua primeira foto com o namorado. A partir daí, foi publicando muitas outras, com legendas como "Mi amor", e viu disparar o número de seguidores.A família Jobs passa férias a bordo do Venus, um barco de 78 metros avaliado em 100 milhões de euros, que Steve encomendou em 2008, num projecto seu com o designer Philippe Starck. Ele queria um iate de luxo, equipado com a mais alta tecnologia, mas não viveu o tempo suficiente para o experimentar. As imagens em que Eve aparecia a saltar do iate eram das que valiam mais "gostos".