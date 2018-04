Herdeira de uma das maiores colecções de arte do mundo e bisneta dos imperadores da Áustria, Eleonore de Habsburgo é uma millennial D&G.

Neta do barão Thyssen, dono de uma das grandes colecções de arte do mundo, e bisneta dos últimos imperadores da Áustria e reis da Hungria e da Boémia, Eleonore de Habsburgo-Lorena tornou-se a nova musa da Dolce & Gabbana. A discreta arquiduquesa austríaca faz parte das blue-blooded beauties (belezas de sangue azul), um grupo de herdeiras e aristocratas que a marca italiana seleccionou para a campanha #dgmillennials, que tem como objectivo rejuvenescer a sua clientela.



No final de Fevereiro, Eleonore, que completou 24 anos no dia 28 desse mês, desfilou com um vestido curto, cor de champanhe, no show Secrets and Diamonds que a dupla D&G organizou em Milão, Itália, para apresentar a colecção do próximo Outono/Inverno. Com ela estavam lady Kitty Spencer (sobrinha da princesa Diana), Lizzy Getty (bisneta do milionário Jean Paul Getty e prima da princesa Olympia da Grécia) e as irmãs Violet, Alice e Eliza Manners (filhas dos duques de Rutland). Esta não foi a estreia de Eleonore na passarela. Em Setembro do ano passado, a D&G encerrou a Semana de Moda de Milão com um desfile privado em que as jovens mais atraentes do Almanaque de Gota – guia de referência da alta nobreza e das famílias reais europeias nos séculos XVIII, XIX e XX – desfilaram as suas criações. Da lista de manequins composta por lady Amelia Windsor (neta dos duques de Kent e 36ª na linha de sucessão ao trono britânico) e Talita von Fürstenberg (neta de Diane von Fürstenberg), entre outras, Eleonore de Habsburgo foi a mais aplaudida.



O talento para a moda herdou-o da avó materna, Fiona Campbell-Walter, hoje com 85 anos, terceira mulher do barão Thyssen, que foi uma das modelos mais fotografadas da década de 50. "Somos parecidas, mas não me posso comparar. Quando entra num sítio, toda a gente se fixa nela", disse Eleonore à Vanity Fair. Mas é pouco provável que a loira de olhos azuis e medidas consideradas perfeitas siga os passos da avó. Ela está mais vocacionada para a arte, por influência da mãe, e até para a política, a avaliar pela sua conta no Instagram, em que revela o seu activismo em questões ambientais e direitos humanos. Naquela rede social percebe-se também que Eleonore passa a maior parte do tempo a voar porque cada foto que publica é num lugar diferente do mundo: Patagónia, Camboja, Colômbia, Jamaica, Alasca, Estados Unidos e, mais recentemente, Brasil.



Primogénita de Francesca Thyssen-Bornemisza e do arquiduque Karl de Habsburgo-Lorena – herdeiro da casa imperial austríaca, afastada do poder desde 1918 –, Eleonore viveu até aos 10 anos com os pais, que entretanto se divorciaram, e com os dois irmãos mais novos – Ferdinand, de 20, e Gloria, de 18 – nas montanhas de Salzburgo, Áustria, onde nasceu, entre pistas de esqui e cavalos. Aos 15 anos foi estudar para o internato suíço Le Rosey, e aos 18 decidiu tirar o curso de Direito na London Business School, uma das escolas mais prestigiadas do mundo. Do pouco que se sabe da sua vida, destaca-se o namorado Jerôme d’Ambrosio, um piloto belga, de 32 anos, da Dragon Racing de Fórmula E – campeonato de automobilismo ecológico. As suas amigas mais próximas são Eugenie Niarchos, designer de jóias e neta do armador grego Stavros Niarchos, e Olympia da Grécia, que a convidou para a superfesta do seu 21.º aniversário, em Cotswolds, Inglaterra, que teve entre os convidados o Rei Felipe de Espanha.



Punks e ícone bissexual

Com a sua idade, a mãe era uma das figuras do jet set mais perseguidas pelos paparazzi, sobretudo pelo hábito de não usar roupa interior. Educada nos melhores colégios suíços, Francesca foi para Londres nos anos 80 estudar Arte, mas deixou o curso depois de ter insultado um professor. A seguir foi actriz, cantora e modelo, e passava as noites a dançar na Annabel’s, a discoteca mais in da época. A sua casa era o refúgio das estrelas punk, viveu com o ícone bissexual do movimento musical new romantic, Steve Strange, e mais tarde namorou com Dodi Al-Fayed. Hoje, é uma respeitada mecenas, que criou, em 2002, a fundação Thyssen-Bornemisza, com sede em Viena, onde guarda a sua colecção de arte contemporânea, uma das mais importantes da Europa.



Francesca passou a paixão para Eleonore, que não tem dúvidas de que a arte é a sua vocação: "Está no meu ADN e sei que é o meu destino." A colecção da família começou no século XIX, quando o seu trisavô, August Thyssen, comprou sete esculturas de Rodin. Quando o avô, Heini Thyssen, morreu, aos 81 anos, em 2002, deixou a maior colecção de arte privada do mundo (só perde em dimensão e em valor para a da família real britânica), com cerca de 1500 obras de pintores como Picasso, Caravaggio, Monet ou Van Gogh. "Lembro-me de ter uns 7 anos e de o meu avô me sentar ao colo para desenhar e pintar", recorda Eleonore, que diz que a obra que mais a impressionava era um retrato de corpo inteiro do avô, pintado por Lucian Freud.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 724, de 15 de Março de 2018.