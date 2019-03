É um dos cinco artistas rap mais ricos do mundo, atrás de Jay-Z, P. Diddy y el Dr. Dre. Drake tem uma fortuna estimada em 90 milhões de dólares (80 milhões de euros), segundo a revista Forbes, e o seu património tem crescido a par da sua extensa lista de êxitos nos tops musicais do planeta. Com tanto dinheiro, o rapper, de 32 anos – que nasceu no Canadá no seio de uma família humilde, filho de uma judia e de um baterista afro-americano – não resiste ao luxo. Tem uma impressionante mansão em Hidden Hills, na Califórnia, e outra em Toronto, a sua cidade natal.A sua coleção de carros inclui um Rolls Royce, McLaren e um Bentley, com que fez uma aparição memorável no seu videoclip Started From the Bottom. Uma das suas últimas excentricidades foi uma capa para o telemóvel em ouro branco, coberta de diamantes brancos e azuis, personalizada com o seu logótipo, e que lhe custou cerca de 355 mil euros. O cantor, compositor, produtor e ator é um comprador compulsivo de ténis e desenhou uns em ouro para jogar basquetebol, que custam quase 5 mil euros.

Mas o êxito de Drake não provém apenas da música, já que possui uma ampla carteira de negócios. O artista tem a sua própria produtora discográfica, a OVO Sound (October's Very Own) – nome que também é o da sua marca de roupa, que vende camisolas com monogramas por €150, e que em 2018 lhe deu a ganhar 50 milhões de euros, segundo a Business of Fashion. Além disto tem igualmente uma marca de champanhe e uma de whisky, a Virginia Black, e tem parcerias com a Apple, a Nike e a Sprite. Com tantos negócios bem-sucedidos e por ter tido uma infância e adolescência difíceis, Drake dá-se ao luxo de deixar gorjetas generosas até nos restaurantes de fast food. Há dias num Mc Donald’s distribuiu 17 mil euros pelos empregados.

JLo e Rihanna

Quando tinha apenas 5 anos, os seus pais separaram-se. Ele foi criado com a mãe que vivia de um subsídio, que lhe foi atribuído por uma deficiência física, e moravam num sótão alugado. Drake viu o pai ser preso mais do que uma vez. O rapaz de Toronto, que jogava hóquei nos Red Wings de Weston, começou a ganhar dinheiro aos 15 anos numa série de televisão e construiu um império. Já fez tornés pelo mundo e ganhou 96 prémios, incluindo quatro Grammy. Depois de ter namorado com estrelas como Jennifer Lopez e Rihanna, Drake está agora com a modelo jamaicana Malaika Terry, de 22 anos. Ele já mandou fechar restaurantes só para jantar com ela.