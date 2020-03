Coronavírus: Jorge Jesus regressa a Portugal

Jorge Jesus e a sua equipa técnica viajam esta segunda-feira de regresso a Portugal. A decisão partiu do técnico português devido à pandemia Covid-19 estar também já a afetar o Brasil.sabe que Jorge Jesus prefere estar em Portugal, junto da família, neste momento difícil. Recorde-se que o próprio treinador chegou a testar positivo para o novo coronavírus, ainda que de forma inconclusiva. No entanto, um novo teste de despistagem mostrou que Jesus não está infetado. Vários dirigentes do Flamengo contraíram a Covid-19.A equipa técnica portuguesa deve chegar a Lisboa esta terça-feira, sem data definida para o regresso ao Brasil.