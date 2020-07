Coordenador da covid-19 espanhol esteve no Algarve sem máscara

#ÚLTIMAHORA Fernando Simón, sábado de surf en Portugal en plena oleada de rebrotes: «Pensé que no me iban a reconocer» https://t.co/cOcqZemfGj — ABC.es (@abc_es) July 18, 2020

Fernando Simón, o diretor do Centro de Coordenação de Alertas e Emergências Sanitárias de Espanha (o rosto dos números da covid-19 em Espanha), tirou uns dias de férias e rumou ao Algarve. O médico alugou pranchas de surf na praia da Carrapateira sem utilizar máscara.De acordo com o diário espanhol ABC, Símon está acompanhado pelos familiares e dirigiu-se a um funcionário da empresa de aluguer de pranchas sem a máscara de proteção. O jornal lembra que o coordenador do organismo do ministério da saúde espanhol foi de férias num momento "crítico", em que o país vizinho está a braços com vários surtos do país em diversas regiões.O aumento de casos de infeção em Barcelona já levou a cidade a confinar quatro milhões de habitantes, sendo recomendado que apenas saiam de casa para "atividades essenciais".Fernando Simón esteve infetado em março mas recuperou e acabou por voltar ao trabalho em meados de abril.