Billie Eilish lança curta-metragem contra o body shaming

A cantora Billie Eilish partilhou uma curta-metragem intitulada Not My Responsability, uma resposta a todos os que criticam a sua aparência e sentido de estilo, numa tentativa de combater o fenómeno do body shaming (envergonhar uma pessoa pelo seu aspeto).O vídeo foi divulgado no dia em que devia acontecer o seu primeiro concerto de uma nova digressão, entretanto cancelado devido à pandemia de covid-19.Not My Responsibility mostra a a artista a despir-se, lentamente, antes de entrar dentro de água apenas em roupa interior."Sinto-me sempre vigiada e como se nada do que eu faço passasse despercebido", diz a cantora num tom de voz arrastado, antes de questionar quem está a ver o vídeo: "Têm alguma opinião acerca das minhas opiniões? Acerca da minha música? Acerca das minhas roupas? Acerca do meu corpo?", vai questionando a jovem."Gostarias que fosse mais pequena, mais fraca, mais dócil, mais alta? Gostaria que eu ficasse calada? Os meus ombros provocam-te? E o meu peito? Eu sou a minha barriga, as minhas ancas? O corpo com que nasci, não é como o querias?", questiona."Se eu usar o que é confortável não sou uma mulher. Se deixar cair as camadas sou uma oferecida. Apesar de nunca terem visto o meu corpo ainda me julgam e julgam-me por isso. Porquê? Fazemos suposições baseadas no tamanho das pessoas, decidimos quem elas são, decidimos o que valem. Se eu uso mais, se eu uso menos, quem decide o que isso faz de mim? O que significa isso? O meu valor é baseado apenas na tua percepção? Ou a tua opinião de mim não é da minha responsabilidade", indaga a cantora.