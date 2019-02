Beyoncé e Jay-Z oferecem bilhetes para concertos a fãs que se tornem vegan

Os interessados podem inscrever-se num concurso online, através do qual será aleatoriamente escolhido um vencedor por ano e ganhará bilhetes duplos para os seus espetáculos.

O casal mais poderoso do mundo da música está a incentivar os seus fãs a tornarem-se vegan. Pelo menos por um mês. Beyoncé e Jay-Z divulgaram esta semana o 22-Days Nutrition Greenprint Project, um website onde qualquer pessoa pode inscrever-se com nome e e-mail. O concurso criado em parceria com o personal trainer da cantora, Marco Borges, selecionará aleatoriamente um vencedor e oferecerá bilhetes duplos gratuitos para os seus espetáculos ao longo de 30 anos. O valor estimado das entradas para os concertos de Beyoncé e/ou Jay-Z por três décadas equivale a US$ 12 mil (cerca €10500).

A cantora anunciou o desafio aos seus 123 milhões de seguidores no Instagram e partilhou ainda que adotou uma dieta alimentar baseada em plantas ao pequeno-almoço e confirmou mais uma vez nas redes que é adepta da #MeatlessMonday, já que não come carne às segundas-feiras. Já o rapper Jay-Z faz duas de suas refeições diárias à base de vegetais. Beyoncé já falou várias vezes do facto de estar a reduzir o consumo de carne e a adotar hábitos alimentares vegan como forma de diminuir a pegada ecológica. No ano passado, a cantora partilhou com os fãs que havia adotado a dieta antes de atuar no festival de música Coachella, um ano após o nascimento dos gémeos Rumi e Sir Carter.

As reações dos fãs na Internet

Como ninguém quer perder esta oportunidade – e nem a possibilidade de fazer uma piada – selecionámos as melhores repostas à notícia da cantora.

