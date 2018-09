Sobrinhas ou primas do Rei

Os quatro filhos de Isabel II e de Felipe de Edimburgo, Carlos, Ana, André e Eduardo deixarão de estar no centro da família real quando a Rainha morrer ou abdicar. Apenas Carlos, herdeiro do trono, os filhos, William e Harry, e os netos (George, Charlotte, Louis e outros que venham) serão os protagonistas. Os restantes membros serão relegados para papéis secundários ou nulos, perdendo privilégios. Beatriz e Eugénia pertencem a esse grupo. Hoje, são filhas do duque de York, terceiro filho de Isabel II e, portanto, netas da Rainha. Fazem parte da família real, mas no dia em que descerem de "escalão" e passarem a ser simplesmente sobrinhas do Rei ou primas, quando William subir ao trono, a sua actividade e a notoriedade diminuirão.



Eugénia, a mais nova, é mais discreta do que Beatriz, embora mais extrovertida. É a única dos Windsor que possui um perfil pessoal no Instagram, onde publica fotos dela e da irmã em crianças, dos cães ou com o namorado, e já soma 316 mil seguidores. Trabalha na galeria de arte contemporânea Hauser & Wirth, em Londres, e vai -se casar com Jack Brooksbank, de 32 anos, descendente de nobres e que é embaixador da Casamigos, a marca de tequila de George Clooney. Na entrevista, a princesa fala sobre os preparativos do casamento, que vai ser "antiplástico", já que ela é embaixadora do Project O, cuja missão é recuperar e proteger os oceanos.



O par de ténis All Star

Beatriz é a mais parecida com o pai: tem amizades entre os famosos e gosta de desfrutar das águas das Caraíbas e de esquiar nas estâncias mais exclusivas e por isso chamam- -lhe a neta mais "ociosa" da Rainha. Foi a primeira royal a correr uma maratona, a escalar picos nos Alpes e a participar num filme, The Young Victoria (2009). Licenciou-se em História, mas não tem uma carreira definida e é criticada. Trabalhou na Sony Pictures e agora é vice-presidente de uma empresa que cria programas informáticos para call centers, além de se dedicar a causas solidárias e a ajudar crianças com dislexia, de que ela também sofre. Ao amor, Beatriz não tem a mesma sorte da irmã. Após 10 anos de namoro com Dave Clark, que trabalha para a empresa aeroespacial Kittyhawk, terminaram a relação em Agosto de 2016. Meses depois, ele casava-se com uma empresária norte-americana. Desde então, a neta da Rainha não tem ninguém.



As irmãs dizem que sempre foram o apoio uma da outra e que a maior zanga que tiveram foi por causa de uns All Star. "Calçamos o mesmo número e partilhávamos o mesmo par de ténis", contaram à Vogue numa produção fotográfica que decorreu na residência que o pai, o príncipe André, tem em Windsor, a Royal Lodge.



O ano 2018 ficará marcado nas vidas das princesas de York: Beatriz completou 30 anos, a 8 de Agosto, e Eugénia, de 28, vai ser a protagonista do próximo casamento real, que se realizará a 12 de Outubro, na capela de St. George, em Windsor, a mesma onde se casou o seu primo Harry com Meghan Markle. As filhas do príncipe André e de Sarah Ferguson têm uma entrevista inédita publicada na famosa September Issue, considerada a edição da Vogue mais importante do ano. Dificilmente Beatriz e Eugénia voltarão a ser alvo de tanta atenção mediática.A última vez que as netas da Rainha de Inglaterra estiveram debaixo dos holofotes foi em 2011. As irmãs foram ridicularizadas nos tablóides e pelos especialistas de moda devido à forma como apareceram vestidas no casamento de William e Kate. O excêntrico chapéu de Philip Treacy que Beatriz usou foi um dos temas mais comentados do evento. Na entrevista à Vogue, Eugénia confessa que as críticas foram tantas que não aguentaram a pressão e fartaram-se de chorar. Ambas são figuras atípicas dentro da casa real. São altezas reais e princesas, ocupam o oitavo e o nono lugares na linha de sucessão ao trono britânico (as primeiras mulheres, depois de Charlotte de Cambridge) e já têm representado a monarca e a família em actos oficiais, embora não tenham obrigações protocolares.Tanto Beatriz como Eugénia são licenciadas, iniciaram as suas carreiras, estão autorizadas a ter redes sociais e a posar para revistas de moda. No futuro, as princesas estarão ainda mais livres da rigidez de uma das monarquias europeias mais conservadoras.