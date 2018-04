Em três meses, desde que o seu noivado com o príncipe Harry foi anunciado, já se perdeu a conta ao número de vezes que Meghan Markle quebrou o protocolo. A futura nora do príncipe Carlos dá autógrafos, beijos e abraços às pessoas, e anda sem meias e com o cabelo desalinhado, tudo comportamentos impróprios de um membro da Casa Real mais conservadora da Europa. Para alguns comentadores, a realeza precisa é mesmo desse estilo descontraído e informal da actriz norte-americana de 36 anos, de origem afro-americana e divorciada. Num trocadilho: de alguém "menos royal e mais real".Para Andrew Morton, biógrafo da princesa Diana, a escolha do enfant terrible dos Windsor não podia ter sido mais acertada para garantir a sobrevivência da monarquia britânica: "Se para um guião de Hollywood fosse pedida uma personagem que tornasse a família real relevante nos próximos 100 anos, seria Meghan." O casamento, a 19 de Maio, baterá provavelmente um recorde de espectadores e audiência. O chamado efeito-Meghan parece ter ultrapassado o efeito -Kate Middleton, até porque a noiva de Harry se tornou um poderoso ícone de moda.A ausência de meias pode parecer um detalhe insignificante mas não é, tratando-se da realeza britânica, uma das mais exigentes em matéria de protocolo. Meghan Markle prefere claramente não as usar, como se viu no dia do anúncio do noivado com Harry (quinto na linha de sucessão ao trono, até nascer o terceiro filho de William e Kate) e noutras ocasiões formais que se seguiram. O pormenor não passou desper-cebido aos especialistas em etiqueta, e o seu veredicto foi unânime: uma escolha inacei-tável no rigoroso protocolo da casa real. As regras ditam que a norte -americana use umas meias em tom nude, como faz Kate Middleton, e não ande com as pernas a descoberto, opção vista como inadequada, no dia-a-dia, entre a elite do Reino Unido.Porque usam as mulheres da realeza carteiras de mão? A razão é simples: para as ter ocupadas e evitar contactos físicos. Meghan Markle quebrou mais esta regra ao aparecer com uma carteira a tiracolo em Edimburgo, na Escócia, onde foi recebida por uma multidão. Para ela, o acessório não podia ser mais prático, já que ficou com as mãos livres para cumprimentar, aceitar presentes e até abraçar – outra atitude considerada imprópria de uma royal. Quem ficou a ganhar foi a Crossbody Strathberry, a marca da carteira verde com uma corrente dourada, cujo stock se esgotou poucos minutos depois de as fotos da futura duquesa de Sussex terem sido divulgadas. É que o efeito -Meghan também é isto: as peças que ela usa desaparecem rapidamente das lojas.Nunca o impecável cabelo de Kate Middleton deu tanto que falar. Meghan costuma usar um penteado solto, ligeiramente ondulado nas pontas, mas não é a primeira vez que aparece com um apanhado descuidado e informal, com madeixas soltas à frente. As mulheres da família real britânica usam apanhados elaborados ou cabelos soltos, sempre bem penteados. Meghan quebrou mais uma vez as regras de etiqueta, e o seu look casual foi muito comentado – e elogiado – nas redes sociais. Mas se os fãs da realeza adoram, os especialistas em protocolo temem as consequências que este arrojo da ex-actriz da série Suits possa trazer à casa real.Como actriz, Meghan estava habituada a corresponder ao carinho dos fãs com abraços e autógrafos, algo que os Windsor não podem fazer por uma questão de segurança – e para prevenir a falsificação de assinaturas. Mas durante um evento em Cardiff, a noiva do príncipe Harry não resistiu a distribuir autógrafos. As mãos da norte-americana também não escapam ao escrutínio e ela não seguirá os códigos: usa uma mani-cura francesa com um verniz metalizado, quando as royals só podem usar tons muito suaves, como nude. Quanto aos anéis, Meghan combina cinco em ouro amarelo, na mão direita, e reserva a esquerda para o de noivado, que tem três diamantes e foi desenhado pelo próprio príncipe Harry.Um dos primeiros aspectos em que Meghan foi sujeita a um exame intenso foi o das vénias. Até agora, diga-se, não falhou. Além da saudação formal a Isabel II e a Filipe de Edimburgo, a futura duquesa de Sussex terá de fazer vénia ao sogro, o príncipe Carlos, à mulher dele, Camilla, e também aos cunhados, William e Kate, devido à posição que ocupam na linha de sucessão ao trono. Também terá de se curvar perante as princesas Ana, filha da Rainha, e Beatriz e Eugénia, filhas do príncipe André. Se Harry estiver com ela, os papéis inver-tem-se e são estas que terão de a reverenciar. Segundo Myka Meier, fundadora da escola Beaumont Etiquette, professora de Etiqueta e Protocolo, a reverência tem de ser feita de uma forma subtil: com as pernas juntas, curva-se, coloca o pé esquerdo atrás do direito, baixa a cabeça e endireita-se lentamente.