Cantora está rodeada pela família em Detroit. Não foi divulgado qual é a sua doença.

A cantora norte-americana Aretha Franklin, de 76 anos, encontra-se em estado muito grave e está de momento rodeada pela família, em Detroit. A notícia foi avançada pelo site Showbiz411 e confirmada pelo jornalista da NBC Harry Hairston. "Falei com a família e com um amigo próximo de Aretha Franklin. A cantora icónica não está bem", escreveu no Twitter.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">Spoke with close friend of Aretha Franklin and family. Iconic singer not doing well.</p>— Harry Hairston (@harryhairston) <a href="https://twitter.com/harryhairston/status/1028866321256251392?ref_src=twsrc%5Etfw">13 de agosto de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Não foi divulgado de que padece Aretha Franklin. Há vários anos que luta contra problemas de saúde e, em 2017, cancelou concertos por "ordens médicas". Meses depois anunciou que se retirava dos palcos.



Em 2010, Franklin foi diagnosticada com cancro. Todos os seus irmãos morreram com a mesma doença. A cantora também lutou contra o alcoolismo.



A sua última prestação nos palcos foi a 2 de Novembro de 2017, para a Fundação Elton John que se dedica à luta contra a SIDA. Entre as canções que lhe valeram o título de "Rainha da Soul", encontram-se Respect e (You Make Me Feel Like) A Natural Woman.