Amancio Ortega faz 82 anos fora do top 5 dos mais ricos

O dono da Zara faz 82 anos, esta quarta-feira, dia 28, ocupando o sexto lugar da lista dos mais ricos da revista Forbes. No último ano, Amancio Ortega perdeu 5 mil milhões de euros, com a queda das acções da Inditex - grupo que, além da Zara, detém outras marcas como Massimo Dutti, Stradivarius, Bershka e Pull&Bear.

Apesar de tudo, o homem mais rico de Espanha, conhecido por ter gostos simples, tem mostrado sinais de fazer uma vida menos austera – no Verão passado estreou um novo iate, o Drizzle, com 67 metros, o dobro do tamanho do anterior, o Valoria.





Amancio Ortega com a filha Marta