Foi apresentada uma estátua do avançado do Liverpool Mo Salah que mereceu críticas e sátiras pela falta de semelhança com o jogador, à semelhança do que aconteceu com busto de Ronaldo.

Afinal o busto de Ronaldo no aeroporto da Madeira não é a única representação de um jogador internacional a ser criticada pela pouca realidade. No Egipto, foi revelada uma estátua do avançado do Liverpool Mohamed Salah que foi criticada por ter poucas semelhanças com o jogador.





This Mo Salah statue is certainly something... pic.twitter.com/DPE0k9iBlg — Mo Salah Facts (@MoSalahFacts) November 4, 2018

Tbf, mo salah does look like Marv from home alone pic.twitter.com/y0jMWi6aPR — Whinney (@bwhinney15) November 4, 2018

WTAF?!! Salah statue manages to be worse than last years Ronaldo bust pic.twitter.com/F6k47JmMe1 — Mike (@M1KE_LFC) November 5, 2018

A estátua mostra Salah de braços levantados e abertos a olhar para o ar, a pose em que o avançado costuma celebrar os seus golos. Mas a estátua de Mia Abdel Allah tem sido alvo de críticas, com as redes sociais a lançarem inúmeras comparações. Segundo muitos internautas, a estátua de Salah assemelha-se mais ao músico Art Garfunkel, ou a um dos ladrões da saga Sozinho em Casa do que com o jogador.A estátua e toda a polémica em torno da mesma levou a que fossem traçadas comparações com o busto de Ronaldo no aeroporto da Madeira que levou o escultor Emanuel Santos a reformular a estátua por acusações de que a reprodução não era minimamente fiel com o aspecto do jogador.A escultora responsável pela estátua disse que foi inspirada pelo gesto de abrir os braços em direcção ao público sempre que o avançado marca um golo, disse em declarações ao jornal Egypt Independent.Salah marcou 32 golos na sua primeira época com o Liverpool, arrecadando o prémio de melhor jogador de Inglaterra de 2017/2018 e foi ainda nomeado para melhor jogador da Fifa do ano.