É uma inspectora que está junto dos duques de Sussex em vários momentos. Casal real vai passar por quatro países em 16 dias.

Os duques de Sussex, o príncipe Harry e Meghan Markle, estiveram na Austrália durante uma visita oficial. Meghan Markle anunciou recentemente a gravidez e todos os cuidados têm sido tomados. Entre a comitiva dos duques, encontra-se alguém que se assegura que todas as condições de segurança estão reunidas.



A chefe de segurança do casal real tem-nos seguido de perto durante a viagem pela Austrália. Segundo o jornal Daily Mail, sucedeu ao sargento Bill Renshaw, que acompanhou a família real durante 30 anos e se reformou. O nome da mulher loira que se vê atrás do casal em várias imagens captadas na visita não pode ser revelado por razões de segurança, mas trata-se de uma inspectora.



É possível vê-la nas imagens em que o casal foi captado em maior contacto com as pessoas que os foram ver: enquanto Meghan Markle posa para fotografias, recolhe prendas e flores, a chefe de segurança está a ver.



O Daily Mail indica ainda que a inspectora está sempre armada, com um Taser e uma arma.



Harry e Meghan vão passar por quatro países que integram a Commonwealth. Têm 76 compromissos marcados em 16 dias.