Pilar de Borbón, a infanta que foi trocada pela aia

É neta, irmã e tia de reis, e podia ter-se tornado rainha da Bélgica, mas a infanta Pilar de Borbón escolheu casar-se por amor. E em Lisboa. A cerimónia da união da irmã mais velha, e mais próxima, do Rei Juan Carlos com o empresário espanhol Luís Gomez-Acebo, levou mais de 20 mil pessoas, entre curiosos e convidados, ao Mosteiro dos Jerónimos."Portugal é a minha terra e Espanha é o meu país", disse à Sábado, em 2006, num português quase perfeito. A infanta Pilar, que tem o título de duquesa de Badajoz, visita Portugal pelo menos duas vezes por ano, em apoio à associação de solidariedade Nuevo Futuro, de que é presidente há 48 anos. É no Estoril, onde viveu "uma vida inteira", como diz, que a primogénita dos condes de Barcelona tem as suas melhores memórias de infância – dos gelados do Santini, em Cascais, às brincadeiras com os irmãos, em que fazia de enfermeira deles, passando pelos almoços na estalagem do Muchaxo. A única coisa de que não gostava, e não gosta, é da água fria do mar.A família real espanhola foi expulsa do seu país em 1931, só regressando em 1977. María del Pilar Alfonsa Juana Victoria Luisa Ignacia de Todos los Santos de Borbón e Borbón, ou simplesmente Pi, para os mais íntimos, nasceu a 30 de Julho de 1936, na Villa Saint¬-Blaise, em Cannes. No mesmo ano, a família foi para Milão e a seguir para Roma. Em 1942, em plena Segunda Guerra Mundial, os condes de Barcelona, já com os quatro filhos – Pilar, Juan Carlos, Margarita e Alfonso –, instalaram-se em Lausanne, na Suíça, até 1946, altura em que se mudaram para Portugal.Pilar tinha 10 anos quando chegou ao Estoril. Em 1954, no 18º aniversário e debute da filha do herdeiro do trono espanhol, no Hotel Palácio (foto), reuniram-se tantos monárquicos que o facto mereceu especial destaque na imprensa espanhola e internacional. Como Pilar não encontrava noivo entre a aristocracia exilada no Estoril, o pai, preocupado, aconselhou-a a arranjar-se melhor. Obrigou-a a comprar um batom e ele próprio lhe pintou os lábios. A avó, a Rainha Victoria Eugénia, pensou em Balduíno da Bélgica, que embora não tenha sido muito bafejado pela beleza, era um Rei coroado.O encontro entre os dois foi preparado ao detalhe. Como era hábito as infantas viajarem com uma dama de companhia, Victoria Eugénia deu instruções à neta para que levasse a "menos vistosa". A escolha recaiu em Fabíola de Mora. O plano teve o efeito contrário: naquela viagem à corte de Bruxelas nasceu a história de amor entre Balduíno e Fabíola que terminaria em casamento.No dia 28 de Maio de 1963, o telhado da estação ferroviária do Cais do Sodré, em Lisboa, ruiu, soterrando mais de uma centena de pessoas, e Pilar foi uma das enfermeiras de serviço no local do acidente. O jornal espanhol ABC fez capa com a filha do herdeiro do trono a tratar dos feridos, e o governo português a atribuir-lhe uma medalha de honra. Foi em casa de Simeão da Bulgária que a infanta conheceu aquele que viria a ser o seu marido – Luis Gómez-Acebo, filho de um banqueiro e de uma aristocrata, e primo de Margarita, mulher de Simeão.Sempre na esperança de que a filha arranjasse um noivo da realeza, D. Juan demorou mas acabou por aprovar. O casamento, nos Jerónimos, realizou-se a 5 de Maio de 1967 e teve Reis e príncipes europeus entre os convidados. Já com 30 anos, D. Pilar levava um vestido em organza natural francesa, bordado com cristais, e uma tiara de diamantes – que pertenceu à sua bisavó, a Rainha Maria Cristina de Áustria – de onde saía o véu de tule. O banquete foi no Hotel Palácio, no Estoril, que se tornara o ponto de encontro das famílias reais exiladas. Pilar e Luís, que morreu em 1991, vítima de cancro, tiveram cinco filhos – Simoneta, Juan, Bruno, Beltrán e Fernando (foto).Em Abril último, a tia do Rei Felipe VI viu-se envolvida na única polémica da sua vida. Soube-se que a infanta esteve ligada a uma offshore no Panamá (território considerado até há pouco tempo como paraíso fiscal), criada pelo marido em 1969, e que só foi dissolvida em Junho de 2014 – dias depois da coroação do sobrinho. Sem reservas, explicou em comunicado que a firma "nunca teve lucros fora do controlo das autoridades fiscais" e que se "dissolveu por não contar com recursos suficientes nem expectativas de os ter".D. Pilar vive hoje tranquilamente na sua casa na exclusiva zona de Puerta de Hierro, em Madrid, onde D. Juan Carlos costuma aparecer à hora do almoço. "Em casa da minha irmã come-se muito bem", garantiu o monarca.