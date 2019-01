20:15

Carro em que Caio Junqueira seguia capotou e o ator ficou encarcerado dentro do veículo. O artista foi encaminhado para o hospital em estado grave.

Caio Junqueira, o ator brasileiro de "Tropa de Elite", sofreu esta quarta-feira um acidente de viação no Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro, Brasil. O veículo onde o ator chocou contra uma árvore e acabou por capotar em seguida.



De acordo com os meios de comunicação brasileiros, Caio ficou encarcerado dentro do carro e foi encontrado pelos meios de socorro inconsciente.



O artista foi encaminhado para o Hospital Miguel Couto em estado grave.





Coitado do ator Caio Junqueira, espero q saia dessa pic.twitter.com/wfhCQjd8qH — Bruno (@Paixaobrunosou) January 16, 2019