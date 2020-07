Kim Kardashian reagiu publicamente aos comentários tecidos pelo marido, Kanye West, no Twitter, na passada segunda-feira, lembrando que o músico tem um distúrbio bipolar que é "complicado e doloroso de compreender".





Entre os comentários feitos na rede social, o músico afirmou que a mulher tinha planos para o prender e impedir de viajar e fazer os seus comícios presidenciais e revelou ter há dois anos o desejo de se divorciar de Kardashian. "A Kim estava a tentar voar do Wyoming com um médico para me prender (...) porque chorei ontem quando disse que salvei a vida da minha filha", escreveu o rapper na noite de segunda-feira, numa referência ao momento, no comício presidencial, em que Kanye admitiu que o casal ponderou o aborto durante a primeira gravidez de Kim Kardashian. "Eu amo a minha mulher. A minha família tem de viver comigo, já não é uma decisão do E! ou da NBC", partilhou ainda, em referência aos canais de televisão que produzem e transmitem o reality show Keeping Up with the Kardashians."Como muitos de vocês sabem, o Kanye tem um distúrbio bipolar. Qualquer um que sofra do mesmo mal ou que tenha algum ente querido com o mesmo problema sabe que é complicado e doloroso de compreender", explicou Kardashian em publicações temporárias feitas na rede social Instagram. "Sou defensora da privacidade dos nossos filhos e do direito do Kanye ser privado no que toca à sua saúde", continuou, afirmando que a família é impotente com quem padece destes distúrbios psicológicos. O músico fez um disco onde endereçava a sua condição de bipolar, ye.Kardashian disse ainda que o marido, um dos músicos e produtores de maior sucesso dos últimos 20 anos, é "uma pessoa brilhante, mas que está no pico da pressão de ter de ser um artista negro, teve ainda de passar pela perda da mãe e lidar com o isolamento". "Mesmo quem lhe é próximo, quem lhe conhece o coração e lhe compreende as palavras nem sempre está de acordo com ele. Viver com um distúrbio bipolar não diminui nem invalida os seus sonhos ou a sua criatividade, não importa o quão grande ou intangíveis possam parecer para alguns", continuou a esposa do autor de My Beautiful Dark Twisted Fantasy e atual candidato às presidenciais norte-americanas.





Nos últimos dias, o rapper tem recorrido, com frequência, às redes sociais para fazer publicações que têm sido amplamente escrutinadas. Numa série de tweets, entretanto apagados, Kanye afirmou que Kim iria divulgar um comunicado sem a sua autorização e que se estava a tentar divorciar de da mesma desde que a encontrara com o rapper Meek Mill num hotel há três anos.



As publicações foram feitas um dia depois do comício presidencial na Carolina do Sul que marcou o arranque da campanha como candidato independente às presidência dos Estados Unidos.