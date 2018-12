Imprensa britânica avança que, além dos problemas entre cunhadas, também a relação entre irmãos já viveu dias melhores e que os casais evitam cruzar-se em programas oficiais.

O casamento de Harry e Meghan parece ter criado uma barreira forte na relação entre o filho mais novo de Carlos e Diana e o irmão William. Segundo a imprensa britânica, os os problemas familiares estão a levar a que William e Kate evitem inclusivamente eventos oficiais, para não coincideirem com os duques de Sussex.



Os dois casas eram esperados na festa da Royal Foundation, organização presidida pelos quatro. Mas apenas Meghan e Harry apareceram, assistindo à festa de Natal da equipa. O Palácio de Kensington garante que os duques de Cambrigde não tinham previsto marcar presença no evento. "Suas altezas reais dividem-se para marcar presença nestes eventos. Esta sessão fazia parte dos programas dos duques de Sussex", explicaram. Porém, o Daily Mail cita fontes da festividade que mostraram pena por Kate e William afinal não terem comparecido.



O The Sun também dá conta de um possível mau momento nas relações entre os irmãos, que foram ganhando força quando se soube que Harry e Meghan iam mudar de casa e viver para Frogmore Cottage. Segundo o jornal britânico, Harry acusa William de tentar estropear a relação com a antiga actriz norte-americana.



Um membro da corte avançou ao jornal que estes problemas poderão ter como causa uma atitude protectora do filho mais novo de Carlos e Diana, que morreu em 1997. "Harry sente que não pode proteger a sua mãe e fará tudo o que é possível para proteger Meghan. É a sua maneira de expiar esse sentimento. Não vai aceitar nenhuma crítica a Meghan e é tão sensível que vê críticas e negatividade mesmo onde não existe nada", explicou a mesma fonte.



O The Sun diz que os problemas entre os irmãos terão ainda começado antes do noivado ser oficializado: Harry não terá gostado de alguns conselhos dados pelos irmão.