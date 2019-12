O vestido azul de gala que a princesa Diana usou na Casa Branca, em 1985, quando dançou com John Travolta foi comprado por cerca de 260.000 euros. Depois de não alcançar o valor base de licitação, na segunda-feira, a aquisição foi feita no dia seguinte pela organização de caridade Historic Royal Palaces, responsável por cuidar do antigo palácio de Diana.

A base de licitação pela peça de Victor Edelstein, na leiloeira londrina Kerry Taylor, era de mais de 350.000 euros. No entanto, não alcançou os valores pretendidos.

"Foi vendido pós-leilão por 260.000 euros. O vendedor ficou muito feliz pois esperava que [o vestido] ficasse no Reino Unido", afirmou a leiloeira em comunicado citado pela Reuters.

"Não só o vestido ‘Travolta’ é um fantástico exemplo de alta-costura desenhada para impressionar como representa um momento chave na história do século XX da moda real", disse em comunicado Eleri Lynn, curadora da organização de caridade.



Diana dançou com o ator de Grease num evento na Casa Branca quando Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos.