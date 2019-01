A nova primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, apresentou um vestido avaliado em mais de três mil euros na tomada de posse do seu marido, Jair Bolsonaro, como Presidente brasileiro, esta terça-feira. O modelo inspirado nos anos 50 foi trabalhado ao longo de 20 dias e custou cerca de 15 mil reais, ou 3370 euros – aproximadamente 15 vezes o salário mínimo brasileiro.

"O modelo parece simples, mas tem uma estrutura bem complexa, com molde de alfaiataria. Nas costas, são cerca de 20 botões forrados", afirmou Marie Lafayette, a criadora do vestido rosa acetinado, à site da Globo. A estilista afirmou que dormiu mal nos últimos dias, depois de 14 horas de trabalho diário para o conceber.

À publicação brasileira, os especialistas de moda do Brasil não pouparam elogios. "A cor, o estilo e tipo de decote, superfemininos, lembram muito os looks de Grace Kelly, Jacqueline Kennedy e Audrey Hepburn. Deu-lhe o destaque na medida certa", afirmou Paula Acioli.

Marie Lafayette indicou ainda que o modelo será leiloado no futuro. "Sugeri a realização de um leilão com o vestido da posse e com as roupas que farei para ela ao longo do ano. O dinheiro arrecadado será doado a instituições de caridade. Ela aceitou. Michelle será uma primeira-dama ativa. Vai surpreender: é uma mulher forte e guerreira", referiu a estilista.