Depois de meses de especulação, ao meio dia deste sábado o mundo pôde, finalmente, ver o vestido de Meghan Markle. O design da peça ficou nas mãos da britânica Clare Waight Keller, diretora artística da marca francesa Givenchy.

O Palácio de Kensington explica que Meghan escolheu trabalhar com Claire por causa da sua "estética intemporal e elegante". Emma Meek, especialista em moda de noivas, comentou a opção da nova princesa do povo e diz que, de certa forma, pode ser vista como uma "declaração política" dado que Keller foi a primeira mulher a ocupar o cargo de diretora artística da histórica marca francesa.

O vestido de alta costura, que Daily Mail diz ter custado 228 mil euros, é branco puro, minimalista e com mangas de três quartos de comprimento, com um decote em barco que emoldura os ombros e realça a cintura de Markle. É feito de seda dupla e é amortecido por uma saia interior de organza e de seda.

Meghan usou um véu de seda branca de cinco metros de comprimento e que incluía detalhes florais únicos, bordados à mão, que representam os 53 países da Commonwealth. A noiva sugeriu esse pormenor porque a organização será um dos focos principais dela e do trabalho oficial do Príncipe Harry após o casamento.

Os sapatos da noiva foram inspirados num refinado design da Givenchy e feitos de cetim.

A tiara de diamantes que prendia o véu foi emprestada pela Rainha e a jóia é ornamentada por diversos diamantes e platina. Os brincos e a pulseira de Meghan foram especialmente desenhadas pela marca de luxo Cartier.

O bouquet da noiva foi projetado pela florista Philippa Craddock e o príncipe Harry fez questão de escolher diversas flores - incluindo as preferidas da sua mãe, a Princesa Diana - do seu jardim privado no Palácio de Kensington para adicionar ao ramo que foi decorado com uma fita de seda ligeiramente tingida.