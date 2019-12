O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e a primeira-dama, Melania, não dormem juntos na mesma cama e estão até em diferentes andares da Casa Branca. A revelação faz parte de uma biografia não-autorizada de uma repórter da CNN, Kate Bennett, que é lançada esta semana.

Além de pormenores íntimos entre a primeira-dama e Trump, "Free, Melania" aborda ainda como esta é uma "prisioneira na sua própria casa", a sua luta contra um problema renal, a relação conflituosa com a filha do presidente, Ivanka, e a razão por detrás de uma t-shirt polémica.

O livro, cujos excertos foram publicados pelo New York Times, examina períodos "desde a sua infância na Eslovénia aos dias na Casa Branca"e revela que Donald Trump dorme no quarto principal da Casa Branca, no segundo andar, e terá pedido um cadeado para a sua porta.

Melania, no entanto, fica no terceiro andar – um espaço equivalente a dois quartos onde estava hospedada a mãe de Michelle Obama, Marian Robinson. Além do quarto, Melania tem também um quarto onde se penteia e maquilha, um ginásio privado e uma máquina de Pilates.

O livro faz referência ainda a um casaco de Melania que causou polémica durante uma visita à fronteira com o México em junho de 2018. "I REALLY DON’T CARE, DO U" (Eu não importo. E tu?, em inglês) causou mal-estar devido ao contexto inserido mas terá sido uma mensagem subliminar para Ivanka, com quem manteria uma relação "cordial, mas não próxima".