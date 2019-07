A carregar o vídeo ...







Um juiz de Valência decidiu que Javier Santos é filho do cantor Julio Iglesias . O advogado de Javier, Fernando Osuna, confirmou que o juiz deu razão a Javier Santos.A decisão foi tomada a favor de Javier Santos porque Iglesias se recusou sistematicamente a submeter-se aos testes de paternidade, informa o site Levante-EMV. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Primeira Instância número 13 de Valência e assim, Julio Iglesias tem mais um filho, aos 75 anos.A 4 de julho, a agência EFE falou com Santos junto ao tribunal. "Tanto eu como a minha mãe fomos vítimas de um erro do Estado. Esperemos que desta vez se faça justiça", afirmou.Em 2017, afalou com Maria Edite Santos, mãe de Javier: