Justiça procura Samuel Eto'o

O jogador camaronês está em parte incerta e não foi possível notificá-lo no processo de reconhecimento de paternidade de Erica, de 19 anos.

Samuel Eto’o está em parte incerta. O futebolista camaronês, de 38 anos, deveria apresentar-se esta quarta-feira, 24, no Julgado de Primeira Instância, em Madrid, para responder num processo apresentado há sete meses por Adileusa do Rosario, uma mulher de 38 anos, que afirma que Samuel é pai da sua filha Erica, de 19 anos.

Adileusa e Eto’o conheceram-se em abril de 1997, na discoteca madrilena Barnon, na época em que ele jogava no Real Madrid. Tiveram um caso e ela ficou grávida em fevereiro de 1998. Quando o informou do seu estado, ele desapareceu da vida dela. Segundo o processo, Adileusa "tentou comunicar com ele, mas ele não atendeu as suas chamadas nem respondeu às mensagens". Até quando lhe comunicou que tinha sido pai de uma rapariga, ele ignorou.

Em guerra com a mãe do filho

Eto’o, pai de cinco filhos reconhecidos, teria que estar hoje no tribunal, que tem provas fotográficas e outras que demonstram que entre ele e Adileusa existiu uma relação afetiva de seis meses. Só que a audiência foi cancelada por não se ter conseguido notificar o futebolista. Eto’o vive no Catar e joga no Qatar Sport Club desde Agosto passado.

"O problema é que ele não tem domicílio conhecido em Espanha e a notificação no Catar tem sido impossível. Tentou-se através do clube de futebol, mas com uma língua e uma grafia tão diferentes não se consegue", explicou Fernando Osuna, advogado da mulher e especialista em reconhecimento de paternidade (os casos mais mediáticos foram os do toureiro El Cordobés e de Javier Sanchez, filho de uma bailarina portuguesa e do cantor Julio Iglesias, que nunca o quis reconhecer).

A vida profissional de Samuel Eto’o é tão agitada quanto a sua vida pessoal. Segundo o site Vanitatis, não é a primeira vez que o camaronês tem problemas com a sua "ex". O jogador mantém uma longa batalha judicial com María Ángeles Pineda, mãe do seu segundo filho, pela pensão de alimentos da criança. Ela reclama 17 mil euros desde abril de 2018, quando Eto’o deixou de pagar o que estava acordado.