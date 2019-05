A atriz Sophie Turner, conhecida por ser Sansa na Guerra dos Tronos, e o cantor Joe Jonas casaram esta quarta-feira. A cerimónia surpresa aconteceu depois dos prémios Billboard Music Awards, em Las Vegas, onde os Jonas Brothers atuaram.

Na Little White Chapel, estiveram vários dos artistas que participaram na entrega dos BMA. O casamento, como manda a tradição local, foi confirmado por um imitador de Elvis Presley e as imagens foram difundidas na conta de Instagram do DJ Diplo.