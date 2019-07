Há cerca de três meses, a princesa Marta Luísa, da Noruega, de 47 anos, apresentava ao mundo o seu novo amor através do Instagram, onde escreveu: "Quando encontras a tua alma gémea, sentes. Eu tive a sorte de ter encontrado a minha. Confirmei que o amor incondicional existe neste planeta". Divorciada do escritor Ari Behn, a filha mais velha dos reis Harald V e Sónia, namorava com um xamã [líder espiritual com poderes de natureza ritualística, mágica e religiosa que mantém contacto com o universo sobrenatural]. Agora, o norte-americano Shaman Durek, de 44 anos, deu a sua primeira grande entrevista ao Times, na casa onde vive em Hollywood, rodeado de rolos de sacos brancos de lixo, porque as terapias de "desintoxicação extrema" que faz aos seus clientes provocam vómitos.

Bissexual atraído pelas almas

Oriundo de uma abastada família californiana, Durek estudou na Turquia, em Israel e em Belize e conta que aos 27 anos, depois de ter sofrido uma insuficiência renal, morreu e voltou à vida: "Fui ao outro lado, onde me ensinaram quem somos, de onde vimos, como funciona tudo aqui e como complicamos tudo". Hoje, o xamã dá palestras, cujas entradas custam €125. Com os seus poderes, orienta todo o tipo de gente, entre estrelas de cinema e da música e milionários. "Um tipo chegou a oferecer-me um apartamento na Park Avenue, em Nova Iorque, mas eu recusei".

Habituado a lidar com celebridades – Gwyneth Paltrow é uma das suas melhores amigas – Durek não se impressionou quando conheceu a princesa e a primeira coisa que nela lhe chamou a atenção foi que o relógio não era da marca Rolex. "Amo-a incondicionalmente porque é autêntica. Não tem a mania que é melhor do que os outros e isso é ser uma mulher com classe". Nos primeiros tempos de relação, Marta avisou-o da pressão mediática, que teve um lado muito negativo. "É muito duro para um negro entrar numa família real. Mas, ao contrário do príncipe Harry e Meghan Markle, é muito diferente quando é a mulher que se apaixona por um negro", conta Durek que já esteve comprometido com um massagista: "Não sou atraído por qualquer homem ou mulher. O que me atrai é a alma".

Comunicação com anjos e cavalos

Há muito que Marta Luísa tem vindo a ser cruxificada pelos monárquicos conservadores, pela imprensa e pela igreja Luterana Evangélica do seu país, que a acusa de ser uma "emissária do inferno". Tudo porque ela garante possuir poderes curativos e capacidades mediúnicas que lhe permitem comunicar com os anjos. Ela afirma ter começado a notar essa hipersensibilidade desde cedo, mas por ser membro da família real foi obrigada a reprimi-la, o que a deixava angustiada. "Sempre fui muito sensível às emoções das outras pessoas, sentia a dor alheia. Se alguém chorava, eu também o fazia. Era tudo muito estranho. Na adolescência descobri que era diferente e sentia-me sozinha e insegura", revelou, numa entrevista. E acrescentou: "Aprendi a lidar com as minhas capacidades graças aos cavalos. A linguagem não-verbal dos animais ajudou-me no reencontro com o meu espírito".

A princesa licenciou-se em Fisioterapia, escreveu livros infantis, apresentou um programa de televisão para crianças, ao mesmo tempo que consolidava o seu lado esotérico: "Tive dois anos e meio de treino até dominar os meus chakras". Em 2003, num curso de meditação, conheceu Elisabeth Nordeng, com quem descobriu afinidades espirituais e que veio a ser sua sócia na Astarte Inspiration, escola que fundou em 2007. Segundo o seu site, os "alunos" aprendem "como criar milagres nas suas vidas e a conduzir os poderes dos seus anjos", que ela descreve como "forças que nos cercam e que são a fonte e a ajuda em todos os aspetos das nossas vidas".

Tsunami mediático

O novo negócio da filha do Rei Harald provocou um verdadeiro tsunami mediático. Os monárquicos e os jornais mais conservadores acusaram-na de prejudicar a imagem da coroa nórdica e exigiram que renunciasse ao título. Em 2002, Marta Luísa já tinha dececionado os noruegueses, ao casar-se com Ari Behn, um escritor boémio e com um passado polémico de drogas e de ligações a prostitutas. Aí, ela decidiu renunciar ao tratamento de Sua Alteza Real e a todos os privilégios inerentes, mas não abdicou dos seus direitos dinásticos, sendo a quarta na linha de sucessão ao trono norueguês.

Farta de preconceitos, em 2012, a princesa mudou-se com o marido e as três filhas – Maud, de 16, Leah, de 14 e Emma, de 11 anos – para Londres. Em 2016 divorciaram-se e Behn publicou um livro, com o título Inferno, em que relata os tempos em que viveu na casa real. Os reis da Noruega sempre se mantiveram à margem das opções de vida da filha.