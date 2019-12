Roubaram 70 milhões em joias a Tamara Ecclestone

Em apenas 50 minutos, três homens assaltaram a mansão de Tamara Ecclestone, filha do magnata da Formula 1, Bernie Ecclestone, e levaram mais de 70 milhões em joias. A modelo, de 35 anos, e o marido Jay Rutland, de 38, e a filha de ambos, Sophia, de 5, tinham saído de casa, em Londres, horas antes e embarcaram num jato privado para uns dias de férias na Lapónia.A quadrilha conseguiu arrombar vários cofres dos quartos e fugiu pela janela, apesar de haver um guarda numa sala de videovigilância e a casa ter cerca de 50 funcionários. Há suspeitas de que quem lá entrou conhecia bem a família, já que os homens foram diretamente ao sítio onde as peças estavam guardadas. Brincos, pulseiras, colares e relógios compunham a coleção da socialite, conhecida pela participação em diversos reality shows.Uma das joias mais valiosas era uma pulseira de diamantes Cartier, avaliada em 100 mil euros, que Rutland tinha oferecido a Tamara como presente de casamento. O casal anunciou o noivado em fevereiro de 2013 e casou-se em junho desse ano numa faustosa festa, na Riviera francesa, que custou nada menos do que 15 milhões de euros.A casa de Ecclestone é uma imponente mansão, de 84 milhões de euros, com 57 divisões, situada perto do palácio de Kensington – residência dos duques de Cambridge. Esta é uma das zonas mais exclusivas de Londres, conhecido como Billionaire Row, onde o preço de uma casa ronda os 40 milhões de euros e tem moradores como o sultão do Brunei ou Roman Abramovich.Os Ecclestone sempre se preocuparam muito com a segurança. No verão de 2018, Petra, a irmã mais nova de Tamara revelou numa entrevista que tinha quatro guarda-costas, que havia contratado em 2016 quando a sua casa, em Chelsea, foi atacada com um cocktail molotov. Aí decidiu mudar-se para Los Angeles, nos EUA.