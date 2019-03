O jogo frente ao Atlético de Madrid desta terça-feira foi inesquecível para Cristiano Ronaldo que, com os seus três golos, ajudou a Juventus a apurar-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões. Mas, de acordo com a Gazzetta dello Sport, a noite não terá acabado aí.

O jogador português deixou o Juventus Stadium por volta da meia-noite com o seu filho mais velho, Cristianinho, a segurar a bola do encontro e dirigiu-se a um restaurante próximo da sua casa, em Turim, para celebrar com a família e amigos o seu primeiro hat-trick com os bianconeri na prova milionária. À chegada ao restaurante, foi recebido por adeptos da Juventus com aplausos e cânticos.





A carregar o vídeo ...

O jornal italiano captou a receção apoteótica que adeptos da Juventus protagonizaram a Ronaldo na chegada ao restaurante italiano Catullo, popular entre jogadores da Juventus como Dybala, Mandzukic ou Emre Can. Consigo, o português trouxe a companheira Georgina, o filho Cristiano Júnior, o irmão Hugo e os amigos Ricky Regufe e Miguel Paixão.

Nas redes sociais, o Catullo partilhou uma fotografia do dono do restaurante ao lado de Ronaldo, congratulando-o pela passagem da Juventus na Liga dos Campeões. "Uma noite perfeita", escreveram no Instagram.