Alex Ferguson, ex-treinador do Manchester United, foi admitido num hospital inglês esta sex-feira depois de se ter queixado de mau-estar físico.

Admitido num hospital local, o ex-treinador foi depois transferido para o hospital Salford Royal.

Em comunicado, o Manchester United confirmou que o treinador foi operado a uma hemorragia cerebral. "A operação correu muito bem, mas Sir Alex precisa de um período de cuidados intensivos para optimizar a sua recuperação", pode ainda ler-se no dito comunicado.

Esta sexta-feira, Darren Ferguson, treinador do Doncaster e filho de Sir Alex Ferguson, não assistiu ao jogo da sua equipa "por motivos pessoais". Este sábado, o técnico disse dar actualizações sobre o estado de saúde do pai à medida que tiver informações.



Ferguson, de 76 anos, terminou a carreira de treinador em 2013, após quase 27 anos no comando técnico dos red devils - que assumiu em 1986 -, durante os quais conquistou 39 títulos, entre os quais 13 campeonatos de Inglaterra e duas Ligas dos Campeões, em 1999 e 2008.

O internacional português Cristiano Ronaldo reagiu ao internamento e operação a que Alex Ferguson foi sujeito este sábado.O avançado do Real Madrid fez uma publicação no Instagram onde partilhava uma fotografia ao lado do técnico que o treinou enquanto jogou no Manchester United. Na legenda da fotografia podia ler-se: "Os meus pensamentos e orações estão contigo, meu querido amigo. Muita força, patrão!"